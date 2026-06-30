「青の祓魔師」シリーズや「SI-VIS: The Sound of Heroes」倉橋郁泉役などで知られる声優・花瀬あさみが30日、自身のXを通じ、所属事務所「ワイスプロダクション」からの退所を発表した。また、すでに結婚していたことと第1子を出産していたことを併せて発表した。

花瀬は長文の文書を添え「この度、劇団時代から18年、プロダクション立ち上げから13年間お世話になりました事務所を退所いたしますことをご報告申し上げます」と報告。「長きにわたり育ててくださった事務所の皆様、そして温かく支えてくださったすべての皆様に、心より感謝申し上げます」と感謝を伝えた。

在籍中は声優業に加え、プレイングマネージャーとして俳優のサポートや大阪での運営業務にも携わったといい、「機材運搬の際は2トントラックを運転したり、活動当初は想像もしていませんでした、全力で駆け抜けたすべての業務が大きな財産です」と18年間を振り返った。

続けて「私事ではございますが、近年のプライベートの変化につきましてもこの場をお借りしてご報告させていただきます。かねてより結婚しておりましたこと、そして昨年、第一子を出産いたしましたことを合わせてご報告申し上げます」と公表。「初めての育児に奮闘する日々ですが、新しい命の存在が新たな力となっております」と母となった現在の心境を明かした。

今後については、「しばらくはフリーランスという形で、家庭を大切にしながら役者業を続けて参ります」とし、「18年間で培った経験を糧に、そして家族という新たな支えを胸に、一歩ずつ精進してまいります。これまで出会ってくださったすべての皆様に、重ねて深く御礼申し上げます」と新たなスタートへの決意を記した。