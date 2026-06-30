グラビアアイドルの本郷杏奈（34）が29日、自身のインスタグラムを更新。夫でお笑いコンビ「EXIT」のりんたろー。（40）の相方・兼近大樹（35）と子供のほほ笑ましいショットを公開した。

5月6日に第2子誕生を報告した本郷。5月9日以来の投稿で「最近のいろいろ」と近影を公開。「更新しようかなあ〜？て思ってたら 1ヶ月たってた 撮る専門だから全然自分の写真がない」とつづった。

「あと6キロがなかなか痩せない」と記し、ベビーカーを押すカフェでのショットを披露。「パパと息子」とりんたろー。と息子が手をつないで歩くショットや、「久々のかねちかおじちゃん息子がめちゃくちゃ懐いてた笑」とつづり、兼近と遊ぶ息子の姿も。

この投稿に、ファンからは「微笑ましい投稿ばかり」「兼近おじちゃんと遊ぶ息子くんのお写真が貴重で、見せてもらえてすっごく嬉しいです」「幸せな気分になりました」などの声が寄せられている。

2人は22年8月23日に結婚。23年11月に第1子・長男が誕生。今年1月に第2子妊娠をそれぞれのインスタグラムで発表。6日放送のフジテレビ系「ホンマでっか！？TV」（水曜後9・00）でりんたろー。が第2子誕生を報告。

本郷も自身のインスタグラムで「先日、第二子となる女の子を出産いたしました。母子ともに健康です」と第2子女児出産を発表した。