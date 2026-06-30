バーガー・ワンが展開するハンバーガーショップ「ゼッテリア」は、7月1日から「ジャーマンポテトパイ」を販売する。

ゼッテリアでは、季節に合わせた商品展開とともに、消費者からの「もう一品欲しい」という声に応えるサイドメニューの提供にも取り組んでいる。

今回登場する「ジャーマンポテトパイ」は、一度フライすることでホクホクとした食感を引き出した北海道産のじゃがいもに、旨みのあるベーコンと甘みのあるタマネギなどを合わせたフィリングを使用。さらに、粗挽きペッパーを効かせることで、味わいに程よいスパイシーさを加えた。サクサクとしたパイ生地がやみつきになる食感で、ランチタイムのプラス一品や、小腹が空いた時の軽食にぴったりな食事パイに仕上げた。片手でも食べやすいサイズ感で、店内での食事はもちろん、テイクアウトでも手軽に食べられる。

また、プリプリとしたえびの食感とサクサクの衣、特製タルタルソースのコクを楽しめる「ポップコーンシュリンプ〜タルタルソース〜」も引き続き販売中だという。

ぜひこの機会に、ゼッテリアの「ジャーマンポテトパイ」を楽しんでほしい考え。

［小売価格］

ジャーマンポテトパイ：260円

ポップコーンシュリンプ〜タルタルソース〜

3尾入り：320円

5尾入り：490円

（すべて税込）

［発売日］7月1日（水）

ゼッテリア＝https://www.zetteria.jp