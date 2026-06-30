カルビーは、北海道製造バター（同品に使用しているバターパウダー中のバターは、北海道製造100％）を使用した「ポテトチップス 北海道バターしょうゆ味」「堅あげポテト 北海道バターしょうゆ味」を7月6日から北海道でリニューアル発売する。53g「ポテトチップス 北海道バターしょうゆ味」は、東北・中部（新潟県・長野県）ではコンビニエンスストア以外の店舗で発売する。

「カルビー ポテトチップス」シリーズは、昨年9月に発売50周年を迎えたロングセラーブランド。「北海道バターしょうゆ味」は1993年に発売し、30年以上「北海道の味」として長年親しまれてきた定番商品となっている。

「堅あげポテト」シリーズは、厚めにスライスしたジャガイモをじっくり丁寧にフライすることで、堅い食感と、噛むほどにジャガイモの味わいが楽しめる商品に仕上げている。1993年に誕生し、定番の味をはじめ様々な地域限定フレーバーを展開している。「北海道バターしょうゆ味」は2013年にはじめて発売し、2017年まで通年発売していた。一度終売したところ、再発売の要望が多数寄せられたため、2023年にふたたび通年発売をしている。

今回、好評を得ている、バターのコクをさらに楽しめるように、両商品ともリニューアル発売する運びとなった。今回のリニューアルを機に、新たなファン層へのアピールを強化していく。「ポテトチップス」と「堅あげポテト」の「北海道の味」をぜひ食べ比べてもらいたい考え。

「ポテトチップス 北海道バターしょうゆ味」は、風味豊かでコクのある北海道製造バターを使用し、後味に広がるバターのコクをアップさせた。濃厚さの中にさっぱりとした味わいのある、後引くおいしさを楽しめる。パッケージは、「じゅわっとバター感アップ！」の赤い矢印のアイコンを配置し、リニューアルポイントを一目で伝わりやすくしている。

「堅あげポテト 北海道バターしょうゆ味」は、しょうゆとバターのバランスをベースに、口に広がるバターのコクと香ばしいしょうゆの味わいが、噛むほどに広がるジャガイモのうま味とぴったり合う仕上がりとなっている。パッケージは、「じゅわっとバター感」を味名付近に端的に記載し、味わいを分かりやすく訴求した。さらに、「北海道の味」アイコンを北海道の地図に変更し、地域性を強化した。

［小売価格］

ポテトチップス 北海道バターしょうゆ味

53g：170円

155g：400円前後

堅あげポテト 北海道バターしょうゆ味：190円前後

（すべて税込）

［発売日］7月6日（月）

カルビー＝https://www.calbee.co.jp