Mrs. GREEN APPLE大森元貴、初の音楽番組司会に決定 NHK夏の音楽特番”『うたであえたら 2026』【コメントあり】
Mrs. GREEN APPLEの大森元貴が、8月15日放送の『NHK夏の音楽祭 うたであえたら 2026』（NHK総合、BSP4K）で初めて音楽番組の司会を務める。
【写真】オーラすごい…会場を盛り上げた大森元貴
8月15日のお盆の夜、新たな音楽特番『NHK夏の音楽祭 うたであえたら 2026』が放送される。昭和・平成・令和、それぞれの時代で生まれ愛されてきた名曲の数々を、NHKホールから届ける。
番組では「大切な人との思い出の歌」や「この夏に家族で聴きたい歌」など歌のリクエストやメッセージを募集。全国から寄せられた歌にまつわるエピソードを紹介しながら歌を届ける。
司会のほか2人は、あすと明後日に発表予定。3人の司会と豪華アーティストが、家族で楽しめる音楽のひとときを届ける。
■大森元貴 コメント
今回、新しい音楽特番「NHK夏の音楽祭 うたであえたら ２０２６」の司会にお声がけいただき大変光栄です。
「私で大丈夫だろうか？」とドキドキしつつも本当にうれしかったです。
お盆といえば、我が家もテレビが当たり前のようについていて、家族で団らんしながら、窓を網戸にして暑がりながら、みんなで過ごしていた空気感が思い浮かびます。普段ふだん一緒に暮らしていない、きょうだい家族が来たりもして、ご先祖様も含めて脈々と“家族”というものを感じる時間のような気がしていました。
この特番は、老若男女、幅広い世代の方が見ても楽しめるような音楽番組です。音楽の歴史も詰まっていますし、とにかく音楽って素晴すばらしい、歌でつながることって素晴すばらしいんだなっていうことが、みなさんに届くように、私も尽力したいと思います。司会としてアーティストの皆さんの素晴すばらしい歌をお届けできるのは、いち音楽好きの人間として、とてもうれしいです。ぜひ一緒に楽しんでください。
【写真】オーラすごい…会場を盛り上げた大森元貴
8月15日のお盆の夜、新たな音楽特番『NHK夏の音楽祭 うたであえたら 2026』が放送される。昭和・平成・令和、それぞれの時代で生まれ愛されてきた名曲の数々を、NHKホールから届ける。
番組では「大切な人との思い出の歌」や「この夏に家族で聴きたい歌」など歌のリクエストやメッセージを募集。全国から寄せられた歌にまつわるエピソードを紹介しながら歌を届ける。
■大森元貴 コメント
今回、新しい音楽特番「NHK夏の音楽祭 うたであえたら ２０２６」の司会にお声がけいただき大変光栄です。
「私で大丈夫だろうか？」とドキドキしつつも本当にうれしかったです。
お盆といえば、我が家もテレビが当たり前のようについていて、家族で団らんしながら、窓を網戸にして暑がりながら、みんなで過ごしていた空気感が思い浮かびます。普段ふだん一緒に暮らしていない、きょうだい家族が来たりもして、ご先祖様も含めて脈々と“家族”というものを感じる時間のような気がしていました。
この特番は、老若男女、幅広い世代の方が見ても楽しめるような音楽番組です。音楽の歴史も詰まっていますし、とにかく音楽って素晴すばらしい、歌でつながることって素晴すばらしいんだなっていうことが、みなさんに届くように、私も尽力したいと思います。司会としてアーティストの皆さんの素晴すばらしい歌をお届けできるのは、いち音楽好きの人間として、とてもうれしいです。ぜひ一緒に楽しんでください。