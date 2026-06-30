阪神タイガースOBの福留孝介氏（49）、鳥谷敬氏（44）が6月30日、大阪市内で行われた決済スマートリング「EVERING（エブリング）」と阪神タイガースのコラボレーションモデル発表会に出席した。

イベントでは二人のトークショーもあり、近況や二人のあまり知られていないエピソードも披露された。福留氏が鳥谷について「すごく雑なんです。片付けができないんですよ。ただ、私服についてだけは雑じゃないですよ」と、暴露。甲子園のロッカールームもごちゃごちゃしていたようだが「自分で（何が）どこにあるか分かっていればいいんです」と、鳥谷氏は涼しい顔を見せた。私服はきれいに畳んで持ち運ぶのに対してユニホームなどは放り投げていたと現役時代の話を持ち出した。遠征時はすべてのものをチェックした後、物を分けて荷造りする几帳面な面を明かした福留氏とは正反対の行動に取材者も驚きを隠せなかった。

また、洗顔フォームと思って使用したのが、子供のシューズを洗うクリームだったこともあったことを白状する場面もあった。鳥谷氏は独特な考え方が明らかになるにつれて「あれ？話を聞いていたら（自分自身が）変わっているなと思ってきました」と、笑った。

現役時代、出塁した時に手袋が左用の2つだったことがあり、1つは右手で持って走塁したという逸話も。イメージ的にきっちりしていると思われがちな鳥谷氏だが、意外な一面が多いことにトークショーのMCも驚いていた。

さらに、この日の未明に行われたW杯サッカーの日本対ブラジル戦については、鳥谷氏は録画してハイライトシーンをチェックしたこと、福留氏はリアルタイム観戦で朝のテレビ番組出演に備えて過ごしたことも話した。