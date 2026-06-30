政府は３０日午後に臨時閣議を開き、皇族数の確保策を盛り込んだ皇室典範改正案を決定する。

自民党の麻生副総裁と日本維新の会の藤田文武共同代表が国会内で会談し、今国会の提出で合意した。

改正案では、現行の皇室典範９条で禁じる皇族の養子縁組について、末尾に章を新設し、例外規定と位置づける。自民は２９日に改正案を了承した一方で、維新は旧１１宮家の男系男子を対象とした養子案に関して「１５歳以上」とした規定に反発。同日の党会合では改正案の了承を見送り、藤田氏に対応を一任していた。

麻生、藤田両氏は会談で、改正案を修正せずに政府が閣議決定することで合意した。藤田氏は会談後、記者会見で「非常に苦渋の決断だが、大義を優先し、与党で合意することでまとまった」と語った。会談には、自民の小林政調会長も同席した。与党は政府の閣議決定に先立ち、政策責任者会議を開き、手続きを了承する方針だ。

高市首相は来月１日にインド訪問に向けて出発する予定で、政府・自民は首相の出発前に改正案の閣議決定を目指していた。政府は速やかに国会提出し、今国会での成立を図る。