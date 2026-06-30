梅雨前線の影響で、午後も九州は雨が降りそうです。九州以外の西日本や東日本では、雲が多いながらも日差しの出る所があり、梅雨の晴れ間となる見込みです。北日本も晴れて、日差しが暑く感じられそうです。

【画像で見る】全国の週間天気予報 7月1日(水)〜7日(火)

本州は梅雨の晴れ間も

北日本は午後も青空が広がる見込みです。西日本や東日本は雲が広がりますが、日差しの出る所も多くなるでしょう。ただ、晴れ間の出る所も所々でにわか雨があり、特に関東甲信の内陸では局地的に雨雲が発達し、激しい雷雨になる所もある見込みです。





広範囲で蒸し暑く

また、前線の雨雲がかかる九州は午後も雨が降り、断続的に激しく降る所がありそうです。

最高気温は、全国的に27〜30℃くらいまで上がる所が多いでしょう。特に西日本や東日本は湿度が高く、蒸し暑くなります。こまめに水分補給をしたり、風通しのよい服装を選ぶなど、熱中症対策をしたほうがよさそうです。

〈火曜日の予想最高気温〉

札幌 :26℃ 釧路 :18℃

青森 :24℃ 盛岡 :30℃

仙台 :27℃ 新潟 :27℃

長野 :30℃ 金沢 :30℃

名古屋:30℃ 東京 :29℃

大阪 :31℃ 岡山 :32℃

広島 :30℃ 松江 :29℃

高知 :28℃ 福岡 :29℃

鹿児島:27℃ 那覇 :33℃

水曜日は西日本で雨雲広がる

水曜日も、東日本や北日本は日差しの出る所が多くなりますが、西日本は雨の範囲が広がる見込みです。九州は雨が続き、激しく降る所がありそうです。土砂災害などに注意が必要です。中国、四国も午後は雨雲が広がり、夜は近畿も雨が降り出す見込みです。