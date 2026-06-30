佐藤菜乃花（さとう・なのか）気象予報士のお天気情報です。福岡と佐賀の30日の天気をお伝えします。



「福岡市の最高気温は？」

ことしの5月に福岡市で観測された最高気温は32.3℃でした。一方、6月は31.2℃で、5月の方が高くなりました。6月は雨の日が多かったこともありますが、ことしの5月は全国的に異例の暑さとなったようです。この先は暑さが戻ります。来週は福岡市でも真夏日が増え、35℃に迫るような日も出てきそうです。夜間の気温も高く、寝苦しい日が増えますので、体調を崩さないようにご注意ください。30日の最高気温は各地で28℃前後の予想です。湿度が高く、蒸し暑いでしょう。



「天気の予想」

30日は曇り空の一日でしょう。南側の地域ほど雨が降りやすい見込みです。筑後地方や佐賀県では特に、折りたたみの傘を持ってお出かけください。



「なのか間予報」

水曜日は、朝から各地で本降りの雨でしょう。雨脚が強まり、警報級の大雨になる可能性もあります。木曜日は一度、雨脚が弱まりますが、金曜日から土曜日にかけてはまた、雨の降り方に注意が必要です。最新の気象情報を確認してください。