とちぎテレビ

アジアリーグアイスホッケーのＨ．Ｃ．栃木日光アイスバックスは２９日、新しいシーズンの体制とスローガンを発表しました。

栃木県庁で行われた記者会見には、今シーズン就任した衣笠伸正ゼネラルマネージャーとイェスパー・ヤロネン新ヘッドコーチらが出席しました。

ヤロネンＨＣはフィンランド出身の３２歳で、２０２４年から２シーズンアイスバックスでアシスタントコーチを務めました。

アイスバックスの新しいシーズンスローガンは、「ＷＥ ＥＡＲＮ ＩＴ ＷＥ ＥＮＪＯＹ ＩＴ」です。全員でつかみ取り全員で楽しむという意味で、「アジアリーグ優勝のため全員で努力しながら、ファンの信頼を含めてすべてを勝ち取る」という思いを込めています。

新チームの構想について、ヤロネンＨＣは「昨シーズンの戦術が通用していることから、大きく変わることはない。プレースタイルは、最後の最後まで走り切れるように、体力面を強化してアジアリーグで一番体力のあるチームを目指す」と説明しました。

チームは新加入の４選手を含め、ＧＫ３人とＤＦ７人、ＦＷ１３人の２３人体制でシーズンに臨み、主将は全員がゼロからのスタートというヤロネンＨＣの方針で、８月末に決めるということです。