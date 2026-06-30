6月30日（火）RKK気象予報士 森明子の天気解説まとめ

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今日の天気

今朝は次第に雨の範囲が広がってきて、今雨が降っているところは多くなっています。この後、特に長く雨が降りやすいのは県の南部です。梅雨前線が九州南部付近に停滞していますので、前線に近い県の南部、球磨地方や天草・芦北地方、八代などは、今日はほぼ1日雨が降り続く見込みです。北部は雨が降ったりやんだりの天気となりそうです。

日中の最高気温は熊本市で27℃の予想で、昨日よりは5℃くらい低くなりそうです。阿蘇市乙姫は23℃、天草市牛深で24℃、人吉市も24℃の予想です。

明日以降の天気

明日から金曜日にかけて、気象台が警報級の大雨となる可能性があるとしています。明日は梅雨前線が九州北部まで北上する見込みです。前線が熊本よりも北に上がってくると、南から暖かく湿った空気が流れ込んできますので、明日は今日よりも降り方が激しくなってきそうです。特に午後は雷を伴った激しい雨が降る見込みで、明日1日で多いところでは150ミリの雨量が予想されています。

明子のささやき

今月は雨の量は平年よりも多くなりました。熊本市では昨日まででこの1ヶ月の雨量が576.5ミリで、平年の約1.3倍となりました。阿蘇市乙姫は、今月の雨量が1000ミリを超えています。明日も大雨に警戒が必要ですが、来週は平年に比べて曇りや雨の日が少ない予想となっています。来週は、太平洋高気圧が強まるため、一気に真夏のような天気になる可能性があります。

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熊本県の天気・防災情報 | TBS NEWS DIG

森 明子 熊本市在住

気象予報士（2005年登録）・防災士

＜担当番組＞RKKラジオ

・「とんでるワイド大田黒浩一のきょうも元気！」

・「塚原まきこの福ミミらじお」

・「あっこの天気予報」

熊本に住み、熊本の天気を予報する責任を背負って日々の業務にあたる。だから、どんな時も決しておおげさに表現しない。熊本の天気の特徴をつかむために毎日の気象状況を記録し、天気図を貼り付けた独自の「天気ノート」は20冊を超えた。それでも近年の天気と向き合う時、経験が通用しないことも増えてきたという。