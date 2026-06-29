プラダとジェントルモンスターが初コラボ　坂口健太郎がキャンペーンに出演

「プラダ（PRADA）」と「ジェントルモンスター（Gentle Monster）」が、初のコラボレーションコレクション「PRADA GENTLE MONSTER」を発表した。プラダでは、7月3日から日本国内の一部店舗、7日から日本の公式オンラインストアで発売。ジェントルモンスターでは7月6日から、日本、韓国、中国大陸の一部をはじめとする特定のアジア地域のジェントルモンスター店舗で、7日から公式オンラインストアで取り扱う。

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同コレクションは、プラダの独自の美学と、ジェントルモンスターのヴィジョンからインスパイアされた、3つのデザインで構成。アイウェアには精巧に設計したレンズシェイプと、フロント上部に施した構築的なディテールを備えたほか、プラダを象徴するトライアングルロゴと、ジェントルモンスターをならではのチタン製テンプルをあしらった。キャンペーンでは「本」をコンセプトに、俳優でプラダ アンバサダーの坂口健太郎が出演している。

また発売を記念し、「プラダ 青山店」および「ジェントルモンスター 東京青山フラッグシップストア」でポップアップの開催を予定している。