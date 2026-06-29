ヨドバシカメラが、6月30日にオープンする関東最大の新店舗「ヨドバシカメラ マルチメディア池袋」の内覧会を開催した。西武池袋本店が入居するヨドバシHD池袋ビルに入居し、地下1階から5階までの6フロア構成。総売場面積は約3万3000平方メートルで全国2番目の規模となり、カメラや美容家電の商品数は国内最大だ。

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同店は、広大な売場面積を活かした国内最大級の品揃えを実現。スウェーデンの高級カメラブランド「ハッセルブラッド（HASSELBLAD）」の日本初の専門コーナーを設けたほか、ドイツ発の「リープヘル（LIEBHERR）」といった海外のプレミアム冷蔵庫をヨドバシカメラとして初導入するなど、隣接する西武池袋本店の顧客による買い回りを念頭に、希少性が高く高価格な商品の取り扱いを強化した。また、「乙女ロード」と呼ばれる女性向けのアニメグッズや漫画などの専門店街が存在するなど、“女性オタク”の聖地として知られる池袋の客層にも着目。国内最大の商品数となる化粧品売り場や、百貨店のコスメカウンターのような美容家電のトライアルブース、約3000台が並ぶカプセルトイコーナーを用意したほか、女性が商品を見やすい高さに什器を揃えるなどの細やかな工夫も施した。さらに、オンラインストアで注文した商品の店舗受け取りの需要が高まっていることを受け、受け取りカウンターの営業時間を午前6時から午後11時30分までと幅広く設定するなど利便性を高めた。

館内はヨドバシカメラと西武池袋本店に加えて、多様な専門店やバラエティショップを集積。6階は、ヨドバシカメラグループのアウトドア・スポーツ専門店である「石井スポーツ」と「アートスポーツ」が約5500平方メートルの巨大な売り場を構える。約100メートル続くシューズコーナーには、ウォーキングシューズからランニングシューズ、トレッキングシューズなど幅広いシューズをブランドごとに陳列。また、イタリアの登山ブランド「ラ スポルティバ（LA SPORTIVA）」と、アメリカ発の高級アウトドアギアブランド「イエティ（YETI）」が国内初の専門コーナーを設けた。加えて、購入後のメンテナンスサービスも強化。ゴアテックス（GORE‑TEX）製品の洗濯についての説明会を開催するなど、製品の日常的なケアに関する相談を受け付けるほか、同店がシューズメーカーとし創業したという背景を活かし、シューズのリペアブースを設置した。

7階には、池袋エリア最大級のゴルフショップ「ヨドバシゴルフ」が登場。世界最高水準の弾道測定器「トラックマン」を備えた試打室を用意し、専門フィッターがクラブ選びをサポートする。9階から12階には、4フロアにまたがる「ロフト（LOFT）」の大型店が出店。レストランフロアは8階に位置し、日本初上陸となる中国発の麻辣湯専門店「毎味毎客」など17店が軒を連ねる。

内覧会に登壇した藤沢和則代表取締役社長は、「池袋は日本有数のターミナル駅であり、大規模な再開発が進む注目のエリア。最高のロケーションにふさわしい店舗となるよう、グループの総力を結集した」とコメント。実店舗ならではの体験価値の創出を重視したと語り、商品を実際に使って試せる売場作りを徹底したほか、プロのフォトグラファーを招いたカメラの講習会や、屋上スペースでのDJイベントといったイベント開催も計画しているという。池袋店の店長を務める池島政広常務取締役は、「初導入となる海外のプレミアムブランドや、化粧品売場での取り扱いブランド拡充など、国内最大級かつ池袋店独自の品揃えだ」とアピールし、「梅田店を超える売り上げを目指したい」と意気込んだ。

◾️ヨドバシカメラ マルチメディア池袋

所在地：東京都豊島区南池袋1-28-1

営業時間：9:30〜22:00 ※年中無休

開業日：2026年6月30日（火）