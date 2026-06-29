イッセイミヤケ × カンペール新作　天然素材「TENCEL」を使用したフットウェアを発売

近藤悟史が手掛ける「イッセイミヤケ（ISSEY MIYAKE）」が、「カンペール（CAMPER）」とコラボレーションした新作フットウェア「アンナ（Anna）」を7月15日に発売する。イッセイミヤケの直営店および公式オンラインストアで取り扱う。

【画像をもっと見る】

両社によるパートナーシップが掲げる「身体性」というテーマを体現した「アンナ」は、3月にパリ・ファッションウィークで発表されたイッセイミヤケの2026年秋冬コレクションで初披露。ローヒールのソールには、持続可能な方法で調達された木材由来の繊維から生まれた天然素材「TENCEL」を配合した柔らかいストレッチニットのアッパーを組み合わせた。ローカットシューズ（4万4000円）とブーツ（4万9500円）の2型を販売し、ローカットシューズはブラックとベージュの2色、ブーツはブラック、ブルー、ダークネイビーの3色を揃える。

発売に合わせ、7月1日からはISSEY MIYAKE SEMBAの「CREATION SPACE」で、15日からはISSEY MIYAKE SHINJUKUの「SHIKAKU」で、同コラボに際した展示「CAMPER × ISSEY MIYAKE Anna」を開催する。

◾️イッセイミヤケ：公式オンラインストア

◾️CAMPER × ISSEY MIYAKE Anna

・ISSEY MIYAKE SEMBA｜CREATION SPACE

所在地：大阪府大阪市中央区南船場 4-11-28

会期：2026年7月1日（水）〜7月28日（火）

・ISSEY MIYAKE SHINJUKU｜SHIKAKU

所在地：東京都新宿区新宿3-14-1 本館2F

会期：2026年7月15日（水）〜7月31日（金）