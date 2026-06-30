北中米Ｗ杯決勝トーナメント１回戦（２９日＝日本時間３０日、米国・ヒューストン）、日本がブラジルに１―２で逆転負けで敗退が決まった。ＮＨＫ ＢＳで解説を務めている元日本代表ＭＦ本田圭佑（４０＝ジュロン）が胸の内を明かした。

今大会から出場国が３２チームから４８チームに拡大され、森保ジャパンは１次リーグＦ組を無敗で２位で通過。しかし、史上最多５回の優勝を誇るＣ組１位のブラジルと激突して敗北した。日本は仮にＦ組を首位通過しても、前回カタール大会ベスト４のモロッコとの対戦だった。

試合後に本田は「選手たちは絶対に言わないと思うんですけど、外野から自由なことを言わせてもらうとくじ運は悪いっすよ。言い訳は誰もしないと思いますけど、どう考えても違うくじ運があれば良かったなと。たらればをね、僕の立場なら許されると思って言いますけど」と本音を吐露した。

その上で「今回も結果非常に悔しい結果に終わったけど、何度も言うように次があります。そして、それを実現してくれる若い選手たちも育ってます。もちろん日本代表だけではなく、引き続きサッカー界を応援してもらえるとうれしいなと思います」と視聴者に語りかけた。