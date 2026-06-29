miffyデザインがかわいい。OPAQUE.CLIPから夏のトラベルグッズコレクションが登場

OPAQUE.CLIP（オペーク ドット クリップ）は7月2日、「miffy（ミッフィー）」とのコラボレーションによるトラベルグッズコレクションを、対象店舗およびオンラインストアにて発売します。

■ミッフィーの顔のスーツケースや総柄バッグなど全10型

同コレクションでは、“夏のトラベルシーン”がテーマのアイテムとして、スーツケースやキャリーオンバッグ、トラベルポーチセットのほか、ハンディファンや折りたたみ傘も取り揃え、全10型の展開となっています。

「フェイスポイントスーツケース」（1万9,800円）は、機内持ち込み可能サイズのスーツケースで、ボディ前面にミッフィーの顔がプリントされています。内装には総柄デザインを施しました。衝撃吸収サスペンション付きダブルキャスターやTSAロックを搭載しており、機能面も充実しています。

「総柄プリント折りたたみキャリーオン BIGトートバッグ」（5,480円）と「総柄プリントキャリーオン 2WAYボストンバッグ」（5,980円）は、キャリーバーへの装着が可能なキャリーオンバッグで、トートタイプとボストンタイプとなっています。

「トラベルポーチセット」（4,980円）は、大小異なるサイズのポーチとクリアバッグがセットになった3連トラベルポーチセットです。整理整頓がしやすい、中身が見える仕様となっています。

「総柄プリント晴雨兼用折りたたみジャンプ傘」（4,980円）は、ミッフィーの顔が描かれたモノトーン総柄の晴雨兼用折りたたみ傘です。片手でスムーズに開閉できるワンタッチジャンプ仕様や、内側の遮光率99％ブラック生地などといった機能性も充実しています。

「コンパクトハンディファン」（3,980円）は、ミッフィーの3Dマスコットをあしらったスリムな薄型フォルムのハンディファンです。風量はシーンに合わせて3段階の切り替えが可能。

そのほかにも、エコバッグやフェイスチャーム、スライドミラーチャーム、ヘアクリップも用意しています。

■商品概要

商品名：【miffy】フェイスポイントスーツケース【機内持ち込み可能】

価格：1万9,800円

商品名：【miffy】総柄プリント折りたたみキャリーオン BIGトートバッグ

価格：5,480円

商品名：【miffy】総柄プリントキャリーオン 2WAYボストンバッグ

価格：5,980円

商品名：【miffy】トラベルポーチセット

価格：4,980円

商品名：【miffy】総柄プリント晴雨兼用折りたたみジャンプ傘

価格：4,980円

商品名：【miffy】コンパクトハンディファン

価格：3,980円

商品名：【miffy】総柄プリントポケッタブルエコバッグ

価格：2,200円

商品名：【miffy】エコバッグ入りフェイスチャーム

価格：3,980円

商品名：【miffy】フェイス型シェル調スライドミラーチャーム

価格：3,480円

商品名：【miffy】フェイス型シェル調ヘアクリップ

価格：2,990円

取り扱い：オンラインストア（https://store.world.co.jp/s/brand/opaque-clip/）、miffyトラベルアイテム 展開店舗、スーツケース 取扱い店舗

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（フォルサ）