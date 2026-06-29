ROPE’ PICNICのサマコレ。サンリオキャラクターズとのコラボアイテムが登場

ジュンが運営する「ROPE’ PICNIC（ロペピクニック）」は6月19日、サンリオとのコラボによるサマーコレクションの先行販売を公式オンラインストアにて開始しました。6月25日より、全国の店舗にて販売します。

■夏を満喫するキャラクターたちのデザインアイテム全12型を展開

同コレクションでは、太陽の明るさや前向きな気分をテーマにした「SUNNY SUMMER（サニーサマー）」をコンセプトに、キッズアイテムやドッグアイテムも含む全12型を展開。

「ハローキティ」や「クロミ」、「マイメロディ」とのサングラス姿やサーフボード、アイスクリームと一緒に夏を満喫するキャラクターたちをデザインに取り入れました。

アイテムは、左胸のサンリオキャラクターズの刺繍とバックネックのロゴ刺繍がさりげないアクセントとなっている「ボーダーアソート透かしニットプルオーバー」や、レイヤードスタイルが1枚で完成するセット「配色レイヤードトップス」など。

7月23日には、第二弾として“暑さを楽しむ前向きな夏”をテーマとした「TROPICAL SUMMER（トロピカルサマー）」が登場。「ハローキティ」のほか、「シナモロール」と「ポムポムプリン」も取り入れたアイテムの展開を予定しています。

■コレクション概要

商品名：【サンリオキャラクターズ×ROPE’ PICNIC】ボーダーアソート透かしニットプルオーバー

価格：5,489円

カラー：ホワイト（ハローキティ）、ブラック（クロミ）、ピンク（マイメロディ）

サイズ：フリー

商品名：【サンリオキャラクターズ×ROPE’ PICNIC】配色レイヤードトップス

価格：5,489円

カラー：ホワイト×チャコール（ハローキティ）、ブラック×チャコール（クロミ）、ホワイト×ピンク（マイメロディ）

サイズ：フリー

商品名：【サンリオキャラクターズ×ROPE’ PICNIC】フェイスモチーフビーズハンドル＆ショルダーミニバッグ

価格：5,489円

カラー：ホワイト（ハローキティ）、ラベンダー（クロミ）、ピンク（マイメロディ）

サイズ：フリー

商品名：【サンリオキャラクターズ×ROPE’ PICNIC】折りたたみエコトートバッグ

価格：2,200円

カラー：ローズピンク（キティ）、ラベンダー（クロミ）、ピンク（マイメロディ）

サイズ：フリー

商品名：【サンリオキャラクターズ×ROPE’ PICNIC】ハンドストラップ付き刺繍ポーチ

価格：3,498円

カラー：ローズピンク（キティ）、ラベンダー（クロミ）、ピンク（マイメロディ）

サイズ：フリー

商品名：【サンリオキャラクターズ×ROPE’ PICNIC】ワンポイント刺繍フェイスタオル

価格：1,980円

カラー：ローズピンク（キティ）、ラベンダー（クロミ）、ピンク（マイメロディ）

サイズ：フリー

商品名：【サンリオキャラクターズ×ROPE’ PICNIC】ワンポイント刺繍タオルハンカチ

価格：1,320円

カラー：ローズピンク（キティ）、ラベンダー（クロミ）、ピンク（マイメロディ）

サイズ：フリー

商品名：【サンリオキャラクターズ×ROPE’ PICNIC】レイヤード風トップス

価格：3,993円

カラー：ホワイト×チャコール（ハローキティ）、ラベンダ ー（クロミ）、ホワイト×ピンク（マイメロディ）

サイズ：フリー

商品名：【サンリオキャラクターズ×ROPE’ PICNIC】透かしカットソーカーディガン

価格：4,499円

カラー：ホワイト （ハローキティ）、ブラック（クロミ）、ホワイト（マイメロディ）

サイズ：フリー

商品名：【サンリオキャラクターズ× ROPE’ PICNIC】 KIDS ミニショルダーバッグ

価格：3,520円

カラー：ローズピンク （ハローキティ）、ラベンダー（クロミ）、ピンク（マイメロディ）

サイズ：フリー

商品名：【サンリオキャラクターズ×ROPE’ PICNIC】DOG あごのせクッション/まくら

価格：2,992円

カラー：ローズピンク（ハローキティ）、ラベンダー（クロミ）

サイズ：フリー

商品名：【サンリオキャラクターズ×ROPE’ PICNIC】DOG ひんやり冷感ウェア

価格：2,992円

カラー：ローズピンク（ハローキティ）、ラベンダー（クロミ）

サイズ：フリー

取り扱い：ROPE’ PICNIC店舗、オンラインストア

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（フォルサ）