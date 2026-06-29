祝5周年。バストフラットインナーのNstyleが期間限定キャンペーンを開催

バストフラットインナー「Nstyle（エヌスタイル）」を運営するエル・ローズは6月19日〜30日、同ブランドの5周年を記念した期間限定キャンペーンを開催します。

■全商品を対象に50％のポイントを還元

Nstyleは、“バストフラットインナー”といった新カテゴリーのブランドです。“バストをコンパクトに、小さくみせたい”といった悩みに寄り添うために2021年より展開しており、6月28日をもってブランドローンチから5周年を迎えます。

商品は、ハーフトップやタンクトップのほか、オープンネックハーフトップ、スポーツトップ、Vネックタイプなども取り扱っています。

同キャンペーンでは、公式オンラインストアのUNDY wardrobeにてNstyle商品を購入すると、購入金額（税別）の50％相当のポイントを後日付与します。

さらに、数量限定でオリジナルうちわのプレゼントも用意しています。

■キャンペーン概要

開催期間：2026年6月19日11時〜6月30日10時

URL：https://www.ellerose-onlineshop.com/pages/nstyle-5thanniversary

対象商品：Nstyleの全アイテム（Nstyleを含むセット商品も対象）

（フォルサ）