【ホテル インターコンチネンタル 東京ベイ】南仏の陽光と夜空をめぐる、ゴッホ着想の特別コース
ちょうど今、上野の森美術館では「大ゴッホ展 夜のカフェテラス」が開催中（2026年5月29日〜8月12日）。代表作《夜のカフェテラス（フォルム広場）》が、約70年の時を経て日本にやってきています。
そして同じ時期、東京湾の夜景を望むラグジュアリーホテル、ホテル インターコンチネンタル 東京ベイでも、もうひとつのゴッホ体験ができるんです。１階のファインダイニング ラ・プロヴァンスでは、ゴッホが南仏で描いた数々の名画に着想を得た期間限定コースを提供中（2026年8月31日まで）です。展覧会とのコラボレーションではありませんが、「観る」ゴッホと「食べる」ゴッホ、両方を同じ夏に味わえる巡り合わせ。今回は「プレミアムコース」（\11,220、特別装飾席は\12,430）をいただきながら、その世界観をじっくりと味わってきました。
ゴッホにとってひまわりは、希望や感謝、歓迎の想いを託した特別なモチーフだったのだとか。その一杯から、ゴッホの世界へと誘われていきます。
「夜のカフェテラス」が、ワンプレートの中に
最初に登場したのは、ゴッホの代表作「夜のカフェテラス」をイメージした「パレット・アート・オードブル」。ブルーの美しいプレートが目の前に置かれた瞬間、一気にゴッホの絵の世界へと引き込まれていきます。
ワンプレートに並ぶのは５種類のアミューズ。ひと口ごとに異なる表情を見せ、五味すべてが表現されている凝った仕立てです。夜空の青と灯りの黄色が、皿の上にそのまま重なって見えるような一皿でした。
ひまわりのような前菜に、贅沢なロブスター
続いて運ばれてきたのは、パレットの形をしたプレートにのった冷前菜「穴子とロブスターのタブレ」。見た目はまるでひまわりの花のよう。クスクスや穴子など、異なる食感が層になって楽しめる構成でした。
贅沢にロブスターも添えられ、豆やコーン、マンゴーやビーツの色彩が皿の上で美しく重なり合っていて、ゴッホが愛したひまわりの黄色が、まさにこの一皿に息づいているようでした。
「アルルの跳ね橋」に見立てたパンが浮かぶ、濃厚なブイヤベース
温前菜は、南仏の郷土料理であるブイヤベース。濃厚な旨みのスープに、「アルルの跳ね橋」を思わせる形のパンが添えられていました。
フワフワに仕上げられたホタテのフライ、ホワイトアスパラと一緒にいただくと、見た目以上にしっかりと食べ応えのある一皿。冷前菜の軽やかさから一段深い味わいへと、コースが静かに移ろっていくのを感じます。
赤と緑が描く、プロヴァンスの恵み
魚料理は、ラタトゥイユの鮮やかな赤と、バジルやソースの緑が美しく映える、目でも楽しめる一皿。
濃厚なソースと淡白な魚の組み合わせに、プロヴァンス地方の伝統的な煮込み料理・ラタトゥイユがアクセントとなり、味に立体感を与えていました。
ホロホロと崩れる牛肉に、オレンジが香る一皿
メインを飾るのは、プロヴァンス伝統の「ドーブ・プロヴァンサル」。お皿が運ばれてくると、オレンジの爽やかな香りがフワリと立ち上がります。
ナイフを入れる必要がないほど柔らかく仕上げられた牛肉の赤ワイン煮込みは、ホロホロとほどけるような口あたり。色とりどりの野菜が添えられ、見た目にも華やかな主菜です。
口の中をリセットする、さっぱりとしたプレデザート
プレデザートはヨーグルトと白桃のジュレ。
さっぱりとした酸味とみずみずしい桃の甘みが、これまでの濃厚な料理で満たされた口の中を、ふわりと一度リセットしてくれ、最後のデザートへの美しい橋渡しになってくれます。
「星月夜」をイメージした、リンゴのタタンで締めくくる
そして最後に登場したのが、エグゼクティブ シェフ パティシエ・永井氏が手がける、リンゴのタタン。鮮やかなブルーのゼリーが印象的な、ゴッホの「星月夜」をイメージした一皿です。
ゼリーや中のクリーム、リンゴやタルトの部分まで、すべてをひとすくいで味わいたくなる一体感。周りに散りばめられたマロンもまた印象的で、最後まで目と舌を楽しませてくれました。
名画の世界に包まれる、特別装飾席も
コースだけでなく、南仏の光や午後のアルルをイメージした特別装飾席も用意されており、より深くゴッホの世界観に包まれながら食事を楽しめます。記念日や特別な日のお出かけにも、ぴったりの選択肢です。
東京湾の夜景を望むラグジュアリーホテルで、絵画の世界をひと皿ずつ味わう。そんな贅沢な時間を、この夏ぜひ体験してみてください。＜取材・文：beauty news tokyo編集部 予約・問：ホテル インターコンチネンタル 東京ベイ 03-5404-2222（代表） https://www.interconti-tokyo.com/laprovence/plan/lp-van-gogh-masterpieces_2026.html＞