【牡羊座】週間タロット占い《来週：2026年7月6日〜7月12日》の総合運＆恋愛運
来週（2026年7月6日〜7月12日）の【牡羊座】の方の総合運＆恋愛運をデビュー以来１万人以上を鑑定している人気タロット占い師・咲良（さら）さんに占っていただきました。早速チェックしてみましょう。
🌼【今週の12星座占い】2026年6月29日〜7月5日｜総合運＆恋愛運TOP３
『周囲の人達の目を気にしていくでしょう』
｜総合運｜ ★★☆☆☆
自分をある程度抑えていきます。周囲の人達を怒らさないように気をつけていくようです。そうしていても自分の持ち味などは消えないでしょう。仕事や公の場では自分の良さをさらに活かしてくれるような人が周りにいないです。これからの未来の目的や目標を他の人達に伝えるようにしておきましょう。
｜恋愛運｜ ★★★☆☆
形にこだわっていきます。好きな人との仲を深めるより、周囲の人達に自慢できるような状況が欲しくなるようです。近道に思えても後々に遠回りをしてしまったと気付くでしょう。シングルの方は、色々な人に人気がある人との縁や出会いがありそうです。パートナーのいる方は、相手が構って欲しいアピールを増やします。
｜時期｜
7月10日 手応えがある ／ 7月11日 判断を迷う
｜ラッキーアイテム｜
果物屋
ぜひ参考にしていただき来週も良き毎日をお過ごしください。＜占い：咲良（さら）＞