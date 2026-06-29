Netflixで6月から配信が始まった韓国ドラマ「鉄槌教師」（原題「真の教育」、全10話）が世界的なヒットを記録している。グローバルTOP10（非英語シリーズ部門）で堂々の1位を獲得し、韓国や日本だけでなく、世界48カ国・地域でTOP10入りを果たし、欧州や南米でも人気を集めている。

韓国で人気を博したウェブマンガを実写化した作品で、秩序を失った学校へ、政府直属の架空組織「教権保護局」が介入し、元特殊部隊員が圧倒的な力で問題を解決していく異色の学園ドラマだ。

荒唐無稽な設定にも思えるが、その根底には韓国社会が抱える教育現場の深刻な現実がある。保護者から追い詰められ、SNSで誹謗（ひぼう）中傷を受ける教師や、点数競争に苦しむ生徒たちの姿も描かれ、単なるアクションドラマでは終わらない重厚さが、多くの視聴者の共感を呼んでいる。

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保護者から執拗な苦情や暴言を受けた教師が…

「鉄槌教師」のエピソードは韓国で実際に起きた事件をモチーフとしている。

象徴的なのが2023年に起きたソウル・瑞二小学校事件だ。若い女性教師が保護者から執ような苦情や暴言を受け、自ら命を絶った事件である。

この悲劇は韓国社会に大きな衝撃を与え、「教権（教師が正常な教育活動を行う権利）」をどう守るべきかという全国的な議論へと発展した。この事件を踏まえたエピソードは、第5話で描かれている。

さらに、教師への虚偽のセクハラ告発、有力者の子弟への試験問題漏えい、刑事責任を問われない少年らによる凶悪事件など、韓国社会を騒がせた事件がドラマに色濃く反映されている。

教育現場の荒廃は、もはやドラマだけの話ではない。

韓国経済新聞によると、韓国で昨年確認された校内暴力は2万357件と2021年から倍増した。校内暴力で検挙された少年の数も約2万4000人と同期間で2倍以上に増加し、賭博容疑で検挙された青少年も2021年の66人から昨年は416人へと急増している。麻薬犯も317人にのぼった。

「現実はドラマ以上に深刻だ」の声も

韓国国内での評価は決して一様ではない。

全国教職員労働組合は「暴力は真の教育ではない」との声明を発表し、国家が暴力を容認するような設定は教育理念に反すると強く批判した。

現場の教師からも、「教師を何もできない存在として単純化している」「現実はドラマ以上に深刻だ」といった複雑な声が上がっている。

一方で政治の世界では、ドラマに登場する「教権保護局」のように、教師を支援する専門機関の創設をめぐる議論が起きた。また、少年による性犯罪事件を担当した裁判長が法廷で「鉄槌教師」に言及しながら加害少年を諭したことが報じられ、社会的な話題となった。

もちろん、現実には体罰や暴力は生徒の攻撃性を高めることが多くの研究で指摘されており、日本を含む多くの国で学校での体罰は禁止されている。ドラマのような「暴力による秩序回復」は、空想の世界に過ぎない。

教室の秩序をどう守るのか。教師の権威と子どもの人権をどう両立させるのか。そして教育はどこまで国家が介入すべきなのか――。「鉄槌教師」が、日本をはじめ世界中の視聴者を引きつけたのは、誰もが答えを見つけられずにいるこの難題を、あえて極端な設定で突きつけたことだろう。

文/五味洋治 内外タイムス