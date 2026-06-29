『ぽこ あ ポケモン』の「ポケモンパン」登場！ キラキラ仕様の“特製シール”付き2品
Nintendo Switch 2ソフト『ぽこ あ ポケモン』のポケモンたちがデザインされた「ポケモンパン」が、7月1日（水）から、関東、中部、関西、中国、四国地区で発売される。
【写真】どのシールに出会えるのかはお楽しみ！ 特製シールのラインナップ
■特製シールは全22種類
今回発売されるのは、『ぽこ あ ポケモン』に登場するポケモンたちをパッケージにデザインした「ポケモンパン」2品。
キャラメルクリームを包んだパンにキャラメルホイップを注入した「ポケモンWキャラメルクリームパン」と、ピザソースを塗ったパン生地にマヨネーズであえたコーンとハムをトッピングした「ポケモンピザパン」の、おやつにも食事にもぴったりなラインナップだ。
いずれの商品にも、キラキラ仕様の「ぽこ あ ポケモン特製シール」が1枚封入。シールは全22種類で、どのデザインが入っているかは開けてからのお楽しみとなっている。
【写真】どのシールに出会えるのかはお楽しみ！ 特製シールのラインナップ
■特製シールは全22種類
今回発売されるのは、『ぽこ あ ポケモン』に登場するポケモンたちをパッケージにデザインした「ポケモンパン」2品。
キャラメルクリームを包んだパンにキャラメルホイップを注入した「ポケモンWキャラメルクリームパン」と、ピザソースを塗ったパン生地にマヨネーズであえたコーンとハムをトッピングした「ポケモンピザパン」の、おやつにも食事にもぴったりなラインナップだ。
いずれの商品にも、キラキラ仕様の「ぽこ あ ポケモン特製シール」が1枚封入。シールは全22種類で、どのデザインが入っているかは開けてからのお楽しみとなっている。