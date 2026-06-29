EARTH MONDAMIN CUP最終R

国内女子ゴルフツアー・EARTH MONDAMIN CUPの第3ラウンド（R）と最終Rが29日、千葉・カメリアヒルズCC（6699ヤード、パー72）で開催された。降雨によるコース状態不良のための競技中止、サスペンデッドで大会はツアー史上5度目の月曜決戦になり、パク・ヒョンギョン（韓国）が通算12アンダーで日本ツアー初優勝を飾った。この日は暫定首位でスタート。第3Rの残り12ホールで2つスコアを伸ばし、最終Rの18ホールは5バーディー、1ボギーの68で回り、2位に1打差で逃げ切った。その愛らしい容姿から「キューティフル」と呼ばれる26歳は、この優勝でJLPGA（日本女子プロゴルフ協会）会員になれる資格を獲得。期限の11月末までに登録すれば、来季までの日本ツアー出場権を得られる。

最終18番パー5。ヒョンギョンは50センチのウィニングパットを決め、両手を挙げて歓喜した。韓国男子ツアーの元プロで、キャディーを務めた父のパク・セス氏もバンザイ。空を見上げながら「オモニ カムサムニダ（お母さん、ありがとう）」と叫んだ。ヒョンギョンは隣で恥ずかし気に笑っていたが、会見でその理由を説明した。

「実は日本に来る直前に（父方の）祖母が亡くなりました。とても悲しかったのですが、コースに来て練習をする度に白い蝶々が飛んできました。父は『おばあちゃんが見に来たんだよ』と話していました。祖母の力が大きかったと思います」

日本の男女ツアーを通じて、最高額の賞金大会（総額4億円、優勝賞金7200万円）を韓国ツアー8勝のヒロインが制した。日本ツアー参戦は、8位に入った昨季のワールドレディスサロンパス杯から4試合目。勝負のキーホールは9番パー3だ。ピン奥20ヤードのカラーからの第2打。ヒョンギョンはレーザーの測定器まで持ち出して、その距離を把握してパターでストロークした。ボールは、下りとスライスのラインに乗ってジャストタッチでカップイン。瞬間、口を空けて驚きを表現した。以降は隙のないプレーを見せて、後半も2つスコアを伸ばした。

結果、手にしたのは大金の7200万円。その使い道を問われると、まさにキューティフルな笑みを浮かべて回答した。

「1年ぐらい優勝から遠ざかっていたので、『今年は優勝したらカルティエの時計を買おう』と決めていました。あとは友達から『スマホを買って』『顔のシミ取りレーザー代を出して』とおねだりされているので、それにも使います。もちろん、両親にもです。あと、BLACKPINKのジェニーさんがゴルフをしているのを（SNSで）見て、私はこの冬、ダンスを習ってみようかなと思っています」

キャディーを務める父に感謝

JLPGA会員になれば、来季までの日本ツアーシード権を得られることで「今後」を問われると、韓国ツアーのことも考慮してこういった。

「私には10勝する目標があります。今日で9勝目なので、もう1つ韓国で勝ちたいです。もちろん、日本の試合にも出たいです」

優勝した試合は、父親が常にキャディーを務めている。今はコース内でヒョンギョンが文句を言うこともあるが、やはり、絶対的な存在だ。

「8歳だった2008年7月31日、元プロで練習場を経営している父から『今日からゴルファーになりなさい』と言われ、その日から父だけに指導を受けてきました。プロになって20歳からは別のコーチも加わってチームになりました。ゴルフ最高！ 反抗期も辞めたいと思ったことはないですね」

周囲を明るくするキャラクターと確かな実力から、「第2のイ・ボミ」の呼び声も高い。会見でもその評価を喜んでみせた。

「そう言われることにプレッシャーは全くないですし、感謝しています。イ・ボミ先輩は常に憧れの存在ですから、少しでも近づけるように頑張りたいです」

JLPGAツアー通算21勝のイ・ボミが一時代を築いた時代とは違い、今の日本ツアーは大きくレベルアップした。だが、人気、実力を兼ね備えるヒョンギョンが加われば、ツアーはさらに盛り上がるに違いない。



（THE ANSWER編集部・柳田 通斉 / Michinari Yanagida）