日本にとって恐ろしいネイマールの復活　伝説の怪物ロナウドも後押しする“国民的ヒーロー”への期待「見限った人間を黙らせるチャンスだ」【W杯】

グループリーグ第3戦で代表復帰を果たしたネイマール。日本戦でも彼の存在は脅威となりそうだ(C)Getty Images

日本代表に取っての大一番に向け、ブラジル代表の“偉才”に熱視線が注がれている。

6月29日（現地時間）に行われる北中米ワールドカップ（W杯）のラウンド・オブ32で日本代表はブラジル代表と対峙する。昨年10月に味の素スタジアムで3-2の逆転勝利を挙げたサムライブルーだが、A代表においては過去14戦で1勝のみ。居並ぶタレント陣を見ても、まさしく“難敵”と言えよう。

【動画】衝撃のぽっちゃり体型 波紋を広げているネイマールの近影をチェック

無論、ブラジルにとっても緊張の戦いになる。2002年の日韓大会以来の世界一から遠のく“サッカー王国”にのしかかる重圧は想像に難くない。ましてや、過去の戦績上で“お得意様”と言える日本に敗れるとあっては、批判は避けられない。

そうした状況下で、期待されるのが、偉才ネイマールの完全復活だ。

開幕目前にふくらはぎの肉離れを負って満身創痍の状態で今大会に挑んでいるネイマール。グループリーグ第3戦のスコットランド戦でようやく復帰。プレー面に大きな不安は見られず、本人も「すべてが完璧だった」とポジティブなコメントを発信している。

もっとも、いまだベストコンディションではないはずで、決勝トーナメント1回戦でも“スーパーサブ”的な起用が有力視される。ただ、日本戦で過去9ゴールを叩き出している“サムライキラー”の存在は、やはり恐い。