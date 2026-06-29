「義理の親に公務員になれてよかったねとよく言われる」50代地方公務員男性の夏ボーナス85万円
夏のボーナスシーズン到来。ここではAll Aboutが実施した「2026年夏のボーナスに関するアンケート」から、関東地方にお住まいの50代男性のケースをご紹介します。
年代性別：50代男性
同居家族構成：本人、妻、長女、次女
住まいの地域：関東地方
職業：地方公務員（市役所）
雇用形態：正規職員
勤務年数：10年以上
世帯年収：本人800万円、配偶者300万円
現預金：500万円、リスク資産：2000万円
2026年の夏ボーナスについては「85万円」と予想。部署異動があったため金額は例年と比べて「増えそう」とのことです。
ちなみに、ここ3年の夏ボーナスの推移は「2025年は約80万円、2024年は約90万円、2023年は約70万円」とあり、年によって変動があるようです。
その理由として「残業があまりない。前職に比べてしっかりボーナスが出る。前職の塾講師はほとんどボーナスが出なかったためありがたい」とコメント。
周囲からはボーナスについて「うらやましがられることがある」そうで、「義理の親に公務員になれてよかったね。ボーナスがあってとよく言われる」と語っています。
具体的には「食洗機15万円（壊れたため）、ふるさと納税10万円（米1年分）、子どものサークル活動の応援20万円、小遣い10万円、冷蔵庫7万円（一人暮らししている子ども用）、残りは株や投資信託」と細かく計画を立てていると言います。
今から「どの株にお金を入れようかとても楽しみ。子どもの応援をしに遠方まで行けるのはボーナスのおかげ」と語られていました。
※本文カッコ内の回答者コメントは原文に準拠しています
※エピソードは投稿者の当時のものです。現在とはサービスや金額などの情報が異なることがございます
※投稿エピソードのため、内容の正確性を保証するものではございません
(文:あるじゃん 編集部)
投稿者プロフィールペンネーム：ゆうき
年代性別：50代男性
同居家族構成：本人、妻、長女、次女
住まいの地域：関東地方
職業：地方公務員（市役所）
雇用形態：正規職員
勤務年数：10年以上
世帯年収：本人800万円、配偶者300万円
現預金：500万円、リスク資産：2000万円
「夏ボーナスは85万円予想。部署異動で昨年より増えそう」今回の投稿者は正規職員として市役所で勤務する、ゆうきさん。
2026年の夏ボーナスについては「85万円」と予想。部署異動があったため金額は例年と比べて「増えそう」とのことです。
ちなみに、ここ3年の夏ボーナスの推移は「2025年は約80万円、2024年は約90万円、2023年は約70万円」とあり、年によって変動があるようです。
「前職の塾講師はほぼボーナスゼロだったので、ありがたい」今の仕事内容にボーナス額が見合っているかとの問いには、「見合っている」とゆうきさん。
その理由として「残業があまりない。前職に比べてしっかりボーナスが出る。前職の塾講師はほとんどボーナスが出なかったためありがたい」とコメント。
周囲からはボーナスについて「うらやましがられることがある」そうで、「義理の親に公務員になれてよかったね。ボーナスがあってとよく言われる」と語っています。
「家電の購入、投資、部活の応援にボーナスを使うのが楽しみ」最近の物価高の影響については「野菜の価格は変わらないが肉や調味料などかなり上がった。今回はレジャー費は諦めてボーナスで壊れた家電の買い替えを優先したい」とのこと。
具体的には「食洗機15万円（壊れたため）、ふるさと納税10万円（米1年分）、子どものサークル活動の応援20万円、小遣い10万円、冷蔵庫7万円（一人暮らししている子ども用）、残りは株や投資信託」と細かく計画を立てていると言います。
今から「どの株にお金を入れようかとても楽しみ。子どもの応援をしに遠方まで行けるのはボーナスのおかげ」と語られていました。
※本文カッコ内の回答者コメントは原文に準拠しています
※エピソードは投稿者の当時のものです。現在とはサービスや金額などの情報が異なることがございます
※投稿エピソードのため、内容の正確性を保証するものではございません
(文:あるじゃん 編集部)