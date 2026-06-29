「プラス12キロ誤魔化せてる？」第3子妊娠中のくみっきー、着痩せコーデ披露！「妊婦さんとは思えない」
モデルでタレントの舟山久美子（くみっきー）さんは6月28日、自身のInstagramを更新。第3子妊娠中の「着痩せコーデ」を披露し、絶賛の声が上がっています。
【動画】妊娠中くみっきーの着痩せコーデ
ファンからは「か、可愛い」「きれいだああ」「くみっきー素敵〜」「妊婦さんとは思えない美しさ」「流石ですね〜」「今、何ヶ月目ですかー？」などの声が寄せられました。
(文:堀井 ユウ)
【動画】妊娠中くみっきーの着痩せコーデ
「今、何ヶ月目ですかー？」くみっきーさんは「着痩せコーデ」とつづり、1本の動画を投稿。「前田希ちゃんの結婚式に参列してきたよ」と、モデルの前田希美さんの結婚式に参列した時のコーディネートを紹介しています。「マタニティ時期は、 ドレス選びは、『着心地のよさ』と着痩せ重視です！」と語るくみっきーさんは、ふんわりとしたシルエットのドレスとジャケットを着用。「プラス12キロ誤魔化せてる？」とありますが、着用前のぽっこりとしたおなかが気にならないほど、すっきりとした姿に変身していることが分かります。
「マタニティ水着素敵すぎます」5月19日の投稿では「今回の妊娠……体重の変化が著しくて、自分でもびっくりしています」「まだ中期なのに、あと少しで産前から＋10kgになりそう」と明かしていたくみっきーさん。妊娠中の水着姿も公開していますが「マタニティ水着素敵すぎます」「マタニティライフを楽しまれてるのが伝わってきます」など、ファンはその美しさを絶賛していました。今後もすてきな投稿を期待したいですね。
(文:堀井 ユウ)