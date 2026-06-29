実家じまいなど相続に伴う不動産課題を“ワンストップで対応”する訳あり不動産買取事業「ワケガイ」を展開するネクスウィルは、全国の30歳以上60歳以下の男女600名を対象に、近年の自然災害の増加を背景として、「災害・住居環境」に関する実態調査を実施した（調査対象：全国の30歳以上60歳以下の男女600人、調査実施期間：6月15日、調査機関：インターネット）。





その結果、約8割が台風や地震などの自然災害の増加を受けて住まいに不安を感じており、約4割が災害リスクを懸念して「実家じまい」を検討していることがわかった。近年、災害と住宅に対する危機感が高まる一方で、実際に対策や行動に移せている人は半数にとどまっており、被災リスクの軽減に向けた行動には依然として課題が残る実態が浮き彫りとなった。





地震や台風、豪雨などの自然災害が増加している中、「住まいに対して不安」がある人が8割に達した。2人に1人が地震や台風、豪雨などの自然災害に対してほとんど備えられていないと回答している。約4割が災害リスクや建物の老朽化への懸念をきっかけに「実家じまい」を検討していることがわかった。