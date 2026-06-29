シャボン玉石けんは、同社が製造・販売する「無添加せっけんシャンプー専用リンス」の一部製造品において、無香料商品にも関わらず香気成分が検出されたため、当該商品を自主回収することとした。

当該商品は自社工場での製造を主としているが、近年の需要増に伴い、一部の製造を委託先工場にて行っている。今回、当該工場で製造した製品から、香気成分が検出された。現時点では、一時保管の過程において移香したものであると推察している。同社としてはこの事態を厳粛に受け止め、当該工場で製造された全ロットの自主回収を決定した。なお、検出された成分は、一般的に化粧品に使用される香気成分となる。





検出された成分は、一般的に化粧品に使用される香気成分だという。現時点において、当該製品使用による健康被害の報告はないという。万が一、体調や肌に変化が表れた際は、「シャボン玉石けん株式会社 お客様相談室：0120−4800−95」まで連絡してほしいとのこと。

［回収方法］

連絡先：［自主回収受付フォーム］ https://forms.gle/iMTSzj1xHqLWaEFTA

［フリーダイヤル］ 0120−4800−95

［FAX］ 093−791−9990

［E−mail］ kaisyu−shabon@shabon.com

［営業時間］ 8:30〜17:30（土・日・祝日を除く）

送付先：シャボン玉石けん株式会社 返品対応係

〒808−0109 福岡県北九州市若松区南二島2−23−1

［電話番号］0120−4800−95

返送期限：2026年8月末まで

シャボン玉石けん＝https://www.shabon.com