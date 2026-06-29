安全靴や作業着等を販売するミドリ安全は、独自開発の遮熱革「CBL」を採用した「PRM遮熱安全靴シリーズ」において、静電気帯電防止性能を備えた短靴モデル「PRM210遮熱静電」を6月1日に発売した。あわせて、長編上モデル「PRM230Fオールハトメ遮熱」「PRM235遮熱」についても、同日から一般販売を開始した。

遮熱革「CBL」は、外壁・道路用の遮熱塗料技術を革素材に応用した独自素材。同社の比較試験において、一般的な黒革安全靴と比べ、靴表面温度で最大約13℃、靴内部温度で最大約8℃の低減を確認している。





職場における熱中症死傷者数が過去最多となる中、頭部や上半身だけでなく、直射日光による“足元”の暑さ対策として、建設・土木・電力・鉄道・運送・警備など屋外作業の現場での活用が期待される。

今回のラインアップ拡充によって、短靴と長編上をそろえた3モデル構成となった。これまで法人の消費者向けに展開してきた長編上モデルは、現場で自身の安全靴を選ぶ人々からの要望も受け、今回から一般（個人）の消費者にも販売する。法人購入でのまとまった導入だけでなく、個人の消費者も公式通販サイト「ミドリ安全.com」で1足から購入できる。

昨年6月の対策義務化によって、職場の熱中症による死亡者は19人と、前年から約4割減った（厚生労働省）。一方で、記録的な猛暑のもと、死傷者は1803人と前年から約4割増え、2005年の統計開始以来、過去最多を更新している。昨年夏の平均気温は平年を2.36℃上回り、観測史上最高となった（気象庁）。

被害は、安全靴が欠かせない製造業（365人）や建設業（292人）の現場に集中し、死亡者の約8割は屋外での作業中に起きている。気象庁の直近の3ヵ月予報では、今年の夏も東日本・西日本で平年に比べて高くなる確率が70％と予想されるなか、今後は重症化を防ぐだけでなく、「暑さの負荷そのものを和らげる」積極的なアプローチが不可欠となる。

しかし、現在の対策義務は人を雇う事業者に限られる。一人親方や個人事業主のように一人で現場に立つ人々は対象外となり、自身で身を守るしかない。



「PRM210遮熱静電（短靴・ひもタイプ）」

今回同社が遮熱安全靴シリーズを一般（個人）の消費者に向けて届けるのは、こうした制度の枠組みから外れてしまう一人ひとりの備えを、少しでも後押ししたいという想いからだという。

暑さ対策は、頭を守る遮熱ヘルメットや、上半身などに風を送るファン付き作業着など、体の上半分を中心に広がってきた。一方で、安全靴は保護性能や耐久性が重視されることから、構造上、通気性の確保による暑さ対策が難しい側面があり、足元の対策は見落とされがちな領域だった。屋外で働く人の足は、直射日光を長時間受け続けている。こうした中、足元においても暑さへの備えが重要な視点となりつつある。



「PRM230Fオールハトメ遮熱（長編上・ひもタイプ）」

外壁や道路に使われる遮熱塗料の技術を、革素材に応用した独自開発の遮熱革が「CBL」。黒い住宅の外壁などにも使われる、熱を吸収しやすいカーボンブラックを用いない特殊な遮熱塗料を、革の表面に加工している。太陽の熱エネルギーのおよそ半分を占める近赤外線を効率よく反射し、靴内部への熱の侵入を抑える。汚れの目立ちにくい黒色を保ったまま太陽の熱を反射できる点が、同シリーズの特長となっている。

遮熱革「CBL」を使った安全靴と一般的な黒革の安全靴を同じ条件で照射し、サーモグラフィで表面温度を比べたところ、「CBL」使用靴は最大約13℃低い値を示した。靴の内部に温度センサーを設置した測定でも、内部温度で最大約8℃低い値を示している。比較試験では、靴内部の温度が一般的な黒革靴の約42℃に対し、「CBL」使用靴は約34℃にとどまった。サーモグラフィの比較画像と検証動画でも、その差を目で見て確認できる。



「PRM235遮熱（長編上・バンドタイプ）」

同シリーズは、同社のプレミアム安全靴「プレミアムハイ・ベルデ」をベースにしている。JIS規格のS種に合格し、耐滑性能はF2（JIS規格で最も高い区分）。つまずきを抑える設計や、衝撃を吸収するダンパーソール、抗菌・防臭のプレミアムインソールなど、現場で求められる安全性と快適性を備えている。

「PRM210遮熱静電（短靴・ひもタイプ）」は、静電気帯電防止性能を備えた短靴モデル。屋内外の幅広い作業に対応し、軽快な履き心地と遮熱性能を両立する。

「PRM230Fオールハトメ遮熱（長編上・ひもタイプ）」は、足首までしっかり保護する長編上タイプ。昨年に法人の消費者向けに発売したモデルを、今回から個人の消費者にも届ける。

「PRM235遮熱（長編上・バンドタイプ）」は、着脱がスムーズなバンドタイプ。作業効率とフィット感を両立した長編上モデルとなっている。こちらも個人の消費者に届ける。

［発売日］6月1日（月）

ミドリ安全＝https://www.midori-anzen.co.jp