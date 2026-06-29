【グラスワンダー】 2027年2月 発売予定 価格：23,100円

コトブキヤは、フィギュア「グラスワンダー」を2027年2月に発売する。価格は23,100円。

本商品はゲーム「ウマ娘 プリティーダービー」より生粋の大和撫子ウマ娘「グラスワンダー」を1/7スケールフィギュア化したもの。

風に揺れる髪や軽やかな足元の表現により、グラスワンダーのしなやかさと力強さが感じられる仕上がりとなっており、勝負服のディテールも作り込まれ、鮮やかなトリコロールカラーと流れるようなラインが表現されている。

大和撫子のようなほんわかとした微笑みの中に力強さを秘めた繊細な表情や芝生を表現した台座にも注目。

また、コトブキヤ直営各店またはCyStoreにて対象商品を1個予約・購入すると「表情替えパーツ」が特典で付いてくる。

グラスワンダー

2027年2月 発売予定

価格：23,100円

スケール：1/7

サイズ：全高約242mm（台座含む）

(C) Cygames, Inc.

※画像は監修中の試作品です。実際の商品とは多少異なる場合がございます。