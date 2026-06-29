東杜和（ひがし・とわ）気象予報士のお天気情報です。福岡と佐賀の30日の天気をお伝えします。



【30日の天気】

30日は梅雨前線が北上し、九州にかかる見込みです。九州南部では大雨となる所があり、九州北部の一部でも雨雲がかかる見通しです。九州北部は雲が広がり、すっきりしない天気となるでしょう。特に、筑後地方や佐賀の南部では午後から雨雲が流れ込みそうです。外出する際は折りたたみ傘を持っておくと安心です。





【30日の気温】朝の最低気温は22℃前後と平年並みの予想です。最高気温は29℃ほどで、30℃に届く所はない予想ですが、湿度が高くなるので蒸し暑くなりそうです。【雨の見通し】7月1日以降は前線が停滞し、警報級の大雨となる可能性があります。2日夕方までの72時間で200ミリを超える所もある見込みです。7月に入り、梅雨も後半となります。この先も雨の降り方に注意が必要です。【週間予報】この先、週末にかけて雨の降る日が続く見通しです。再び大雨となる恐れがあるので、引き続き雨への備えを続けてください。雨が上がる週明けには気温が高くなり、真夏のような暑さとなるでしょう。