【義母を捨てる】「姻族関係終了」遅いケド…嫁に謝罪とお礼。なぜ今さら？＜第17話＞#4コマ母道場
世は超高齢化社会。義実家には、義両親だけでなく義祖父母もまだまだご存命……というケースもめずらしくないのかもしれません。そして義祖父母世代の年齢を考えると、介護が必要な場面も多いのではないでしょうか。もしあなたが「義祖父母の介護はもちろん義両親がやってくれるよね」と思っていたときに、介護拒否をされて孫である夫や自分に役割が回ってきたら……簡単に受け入れられますか？
第17話 ごめんなさい、ありがとう【義祖母チヨコの気持ち】
【編集部コメント】
長年続いてきた嫁姑の関係が終わる。住み慣れた家を離れ、介護施設へと入る。いろいろな意味で、人生を締めくくろうとしているチヨコさん。今、40年越しにはじめて言えたお礼と謝罪の言葉を、もっと早くに伝えられていれば……ミサコさんとチヨコさんの関係は変わっていたのでしょうか。もし時間を巻き戻せたなら、今度こそは優しくしたい、仲良くしたいのに……と心の底から思うチヨコさんなのでした。
原案・ママスタ 脚本・大島さくら 編集・石井弥沙
【編集部コメント】
長年続いてきた嫁姑の関係が終わる。住み慣れた家を離れ、介護施設へと入る。いろいろな意味で、人生を締めくくろうとしているチヨコさん。今、40年越しにはじめて言えたお礼と謝罪の言葉を、もっと早くに伝えられていれば……ミサコさんとチヨコさんの関係は変わっていたのでしょうか。もし時間を巻き戻せたなら、今度こそは優しくしたい、仲良くしたいのに……と心の底から思うチヨコさんなのでした。
原案・ママスタ 脚本・大島さくら 編集・石井弥沙