伊勢崎警察署

伊勢崎市の書店で女性のスカートの中を撮影したとして、前橋市の職員の男が逮捕されました。前橋市では、２８日にも別の職員がストーカー規正法違反の疑いで逮捕されています。

性的姿態撮影処罰法違反の疑いで逮捕されたのは、前橋市建設部の公園管理事務所の副主幹で前橋市元総社町に住む小胗友則容疑者（４２）です。警察によりますと小胗容疑者は、今月１３日、伊勢崎市内の書店で女性のスカートの中にスマートフォンを差し入れ下着を撮影した疑いです。

２８日、伊勢崎市内の商業施設から「女性を盗撮した男を確保した」と１１０番通報があり、駆けつけた警察官が小胗容疑者のスマートフォンを調べたところ、１３日に盗撮したとみられる画像が見つかりました。小胗容疑者は「間違いありません」と容疑を認めているということです。

前橋市では２８日も別の職員がストーカー規正法違反の疑いで逮捕されたばかりです。相次ぐ職員の逮捕に前橋市の小川市長は「市民の信頼を著しく損ねる重大な問題と受け止め深くお詫びします。現在詳細な事実関係の把握に努めており事実に基づき厳正に対処します」とコメントしています。