昨秋にNPBのドラフトでソフトバンクから1位指名を受けたスタンフォード大・佐々木麟太郎内野手（21）が29日、羽田空港着の便で一時帰国した。

怪物スラッガーの決断に注目が集まる中、40社近くもの報道陣が集結。対応した佐々木は「7月1日から福岡に移動して、ソフトバンクホークスさんと面談させていただくスケジュールになっています。だいたい2日間ぐらいを予定して、代理人と一緒にお話を聞かせていただこうかなと思っています」と今後のスケジュールについて明かした。

MLBか、NPBか、大学残留か。「誠実に平等に見て選んでいきたい。3つの選択肢があることを凄い感謝しながら決めていきたいなと思います」と、あくまで選択肢をフラットに見ていく構えだ。

今後は7月11、12日（日本時間12、13日）にフィラデルフィアで開催されるMLBドラフトを待ち、進路を決定することになる。MLB球団とは日本時間の7月28日、ソフトバンクとは同31日が交渉期限となっているが「この1カ月、しっかり向き合って決めることが自分の野球選手としての、人間としての宿命なのかなというふうに思っている」としっかりとした口調で心境を語った。

また、ソフトバンクとの面談のあとには地元・岩手に戻る予定。「これまで一人でアメリカにいたので、なかなか家族とそういう話（進路相談）をできる時間はなかったので。やっぱり育ててもらった家族と一緒に話して、家族と一緒に責任を持って方向性を決めていきたい」と、家族とも相談していくとした。

佐々木は大学1年目の昨季、52試合の出場で打率.269、7本塁打、41打点。昨年10月23日のNPBドラフト会議ではソフトバンクとDeNAが1位指名で競合し、交渉権を獲得したソフトバンク・城島健司CBOから11月4日に指名あいさつを受けた。「指名を頂き光栄」としながらも、まずは2年目のシーズンに集中するとし、卒業へのこだわりも口にした。先月5月に2年目のシーズンが終了。52試合で打率・261、16本塁打、47打点をマークし、本塁打はチームトップタイ、打点はトップで打撃2冠だった。