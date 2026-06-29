M!LK塩崎太智、シングル「しおざきわんだーらんど」7月6日に配信 ジャケットは「コロコロコミック」漫画家書き下ろし
【モデルプレス＝2026/06/29】5人組ダンスボーカルグループ・M!LKの塩崎太智（※「崎」は正式には「たつさき」）が、「しおざきわんだーらんど」を7月6日に配信リリースすることが決定した。
【写真】M!LK塩崎太智、ユーモア溢れるXの初投稿が話題
5ヶ月連続リリース企画「モー烈モー進！リリースプロジェクト2026」を遂行中のM!LKは、4月の「アイドルパワー」リリースを皮切りに、曽野舜太・山中柔太朗によるユニット曲「真・運命」を第2弾楽曲としてリリース。そして今回、第3弾シングルとして「しおざきわんだーらんど」がリリースされる。
本楽曲は、この世界のワンダフルな真理について明るく楽しくハッピーに歌う1曲。キャッチーなフレーズ、次々と表情を変えるメロディ、どこを切り取っても“塩崎太智”要素が満載の楽曲となっている。また本日よりプレアドプレセーブキャンペーンも実施される。
ジャケット写真は、月刊漫画雑誌「月刊コロコロコミック」にて連載をもつ人気漫画家・永井ゆうじ先生による書き下ろしデザイン。水兵風の衣装をまとった塩崎をモチーフにしたイラストが、ペンギンと一緒に薬玉を割る姿が描かれている。その周りにはピザやアイスクリーム、すいかのビーチボールなどが飛び散っており、楽曲のハッピーな印象にぴったりの仕上がりとなっている。永井ゆうじ氏は「塩崎さんの明るく元気な雰囲気をイメージして描きました！描くのめっちゃ緊張しました！」とコメントを寄せている。本日の発表に先駆けSNS上では、ユニット発表時から好評だったティザー映像も公開。メンバー考案の公式キャラクターが登場し、今回のメンバーが発表され、話題を呼んでいる。
M!LKは先日開催された「MUSIC AWARDS JAPAN 2026」にて「最優秀ボーイズアイドルカルチャーアーティスト賞」を含む5部門を受賞。9月16日には自身初となる1st Mini Albumのリリースも控えている。（modelpress編集部）
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【写真】M!LK塩崎太智、ユーモア溢れるXの初投稿が話題
◆塩崎太智、シングル「しおざきわんだーらんど」配信リリース
5ヶ月連続リリース企画「モー烈モー進！リリースプロジェクト2026」を遂行中のM!LKは、4月の「アイドルパワー」リリースを皮切りに、曽野舜太・山中柔太朗によるユニット曲「真・運命」を第2弾楽曲としてリリース。そして今回、第3弾シングルとして「しおざきわんだーらんど」がリリースされる。
◆塩崎太智、リリース企画ティザー映像が話題
ジャケット写真は、月刊漫画雑誌「月刊コロコロコミック」にて連載をもつ人気漫画家・永井ゆうじ先生による書き下ろしデザイン。水兵風の衣装をまとった塩崎をモチーフにしたイラストが、ペンギンと一緒に薬玉を割る姿が描かれている。その周りにはピザやアイスクリーム、すいかのビーチボールなどが飛び散っており、楽曲のハッピーな印象にぴったりの仕上がりとなっている。永井ゆうじ氏は「塩崎さんの明るく元気な雰囲気をイメージして描きました！描くのめっちゃ緊張しました！」とコメントを寄せている。本日の発表に先駆けSNS上では、ユニット発表時から好評だったティザー映像も公開。メンバー考案の公式キャラクターが登場し、今回のメンバーが発表され、話題を呼んでいる。
M!LKは先日開催された「MUSIC AWARDS JAPAN 2026」にて「最優秀ボーイズアイドルカルチャーアーティスト賞」を含む5部門を受賞。9月16日には自身初となる1st Mini Albumのリリースも控えている。（modelpress編集部）
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