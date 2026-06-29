坂口健太郎、PRADA＆GENTLE MONSTERコラボコレクションに登場 「本」をコンセプトに展開
【モデルプレス＝2026/06/29】グローバルファッションアイウェアブランドGentle Monster（ジェントルモンスター）が、PRADA（プラダ）とのコラボレーションコレクションを発表した。
【写真】坂口健太郎、短髪＆ひげ姿で雰囲気ガラリ
PRADAの洗練された美学を、Gentle Monsterならではの独創的な視点で再解釈した本コレクションには、俳優・坂口健太郎がキャンペーンに出演。本キャンペーンは「本」をコンセプトに展開され、現実と想像の境界を行き来しながら、土、水、火、空気、そして愛という5つの要素を通じて、本コレクションの芸術的なストーリーを描き出す。
公式オンラインストアにて先行公開されたPRADA GENTLE MONSTER コラボレーションコレクションは、静かな力強さと洗練された佇まいを併せ持つ3つのデザインで構成。精巧に設計されたレンズシェイプと、フロント上部に施された構築的なディテールが、光の移ろいによって表情を変える立体的なシルエットを生み出す。
本コレクションの発売を記念し、東京・青山のGentle MonsterおよびPRADA青山では、特別なポップアップを開催予定。両ストアでの展開を皮切りに、日本、韓国、中国大陸の一部をはじめとする特定のアジア地域限定で販売を予定している。（modelpress編集部）
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◆坂口健太郎、コレクションに登場
PRADAの洗練された美学を、Gentle Monsterならではの独創的な視点で再解釈した本コレクションには、俳優・坂口健太郎がキャンペーンに出演。本キャンペーンは「本」をコンセプトに展開され、現実と想像の境界を行き来しながら、土、水、火、空気、そして愛という5つの要素を通じて、本コレクションの芸術的なストーリーを描き出す。
◆東京・青山でポップアップ開催
本コレクションの発売を記念し、東京・青山のGentle MonsterおよびPRADA青山では、特別なポップアップを開催予定。両ストアでの展開を皮切りに、日本、韓国、中国大陸の一部をはじめとする特定のアジア地域限定で販売を予定している。（modelpress編集部）
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