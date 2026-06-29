ブラジルとの大一番を迎える、FIFAワールドカップ2026。日本代表は決戦の地での前日練習を行った一方、地元、福岡からは、守備の要として活躍が期待される冨安健洋選手へ熱いエールが送られています。



日本時間の29日未明、決戦の地、ヒューストンで練習を行った日本代表。決勝トーナメントの1回戦で、30日午前2時からサッカー王国ブラジルと対戦します。





■森保一監督「ブラジルはどの大会でも本命の優勝候補国。リスペクトはしますが、勝つチャンスはあるということで、挑んで、歴史が変わるようなことを起こせるようにベストを尽くしたいと思います。」今大会、グループステージ2試合に出場し、攻守にわたって活躍した福岡市出身の冨安健洋選手（27）。

その活躍を期待する人が、福岡市東区にいます。



部屋には、ワールドカップ前回大会のユニフォームや、実際に試合で着用したというスパイクが並べられています。



■学思館・田畑穣社長

「これは彼が来た時に、お土産で持ってきてくれたものです。スパイクの袋とこれ（色紙）を持ってきて、『先生、お土産です』 みたいな感じで。」



ここは、冨安選手が高校2年から通っていた通信制の高校です。

冨安選手は、2015年にアビスパ福岡のトップチームに昇格。当時、高校2年生でした。



全日制の高校へ通っていましたが、プロと学業を両立させるため、通信制の高校へ編入しました。



進路などについて相談を受けていた田畑さんは、冨安選手について「楽観視しない冷静さ」を持っていたと話します。



■田畑社長

「サッカーの今後の話をする時に、 いい目で話をしていたのが印象的です。普段はにこやかに話していたのですが、サッカーの将来のことを話すと、鋭い目つきで強い意志を持っていたと感じました。」



26日のスウェーデン戦の後には、ブラジル戦に向け、運営する塾の生徒や講師と一緒に応援動画を撮影し、冨安選手に送りました。



■講師

「冨安、ファイトー！」

どんなに忙しくても返信をくれるという冨安選手。



「ありがとうございます！楽しんできます！」と返ってきました。



■田畑社長

「ブラジルのすごくいい選手とポジションがマッチアップするということで、テレビで『冨安が頑張らないと』と言われるたびに、大丈夫かと心配はありますが、ピッチ上で一生懸命なのか吠えている姿を見ると、本当に勝つためだけのことを考えてやっているなと思うので、ただ一生懸命頑張れと応援したいなと思います。」



世界一を目指す日本代表にとって、ブラジル相手の大事な一戦。冨安選手の活躍に期待がかかります。



※FBS福岡放送めんたいワイド2026年6月29日午後5時すぎ放送