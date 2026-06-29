昨秋のドラフト会議でソフトバンクから１位指名を受けたスタンフォード大・佐々木麟太郎内野手（２年）が２９日、米国から一時帰国した。都内でメディア対応し、冒頭で「７月１日から福岡に移動して、ソフトバンクホークスさんとご面談させていただくスケジュールになっています。だいたい２日間くらいを予定して、私と代理人と一緒に福岡に行ってお話を聞かせていただこうかと思っています」と説明した。

今後はソフトバンクと面談を予定。また、今年から指名対象になるＭＬＢドラフトを７月中旬に控えている。ＮＰＢドラフトへの返答期限は７月末。メジャーの評価を待った上で下す決断はＭＬＢかＮＰＢか、はたまた大学残留か。怪物スラッガーの選択に注目が集まることになる。

米国２年目のシーズンは５４試合で打率２割６分２厘、１６本塁打、４７打点と躍進。二塁打も１１本あり、全５４安打の半数が長打と、確かな成長を示した。５月２０日（日本時間２１日）に米大学野球のアトランティック・コースト・カンファレンス選手権２回戦で敗退。２年目のシーズンを終え、入団交渉が解禁となった。

今月２３日（日本人間２４日）からは、ＭＬＢの有力ドラフト候補が一堂に会して、メジャーの編成担当らに能力を示す「ドラフトコンバイン」に参加。打撃練習で飛距離約１４０メートルの特大アーチを放ってアピールしていた。