昨秋のドラフトでソフトバンクからドラフト１位指名され、７月のＭＬＢドラフトでも指名候補に挙がるスタンフォード大・佐々木麟太郎内野手が２９日、一時帰国した。羽田空港内で取材対応を行い、自らの進路選択について語った。ソフトバンクとの交渉期限は７月末までとなっており、その決断に注目が集まっている。

花巻東高では通算１４０本塁打を放ち、米国のスタンフォード大に進学。２年目のシーズンは５４試合で打率２割６分２厘（２０６打数５４安打）、本塁打は１年目より９本多い１６本塁、４７打点で終えた。今月上旬にドジャースが有力選手を招待して実施した「ワークアウト」に参加。２３日にはドラフト候補がメジャー各球団のスカウトや編成担当に実力を示す場となる「ドラフトコンバイン」にも参加した。打撃練習では参加者の全体２位となる飛距離１４０メートルの右中間への特大アーチを披露。打球速度は参加者で最速の１８５・７キロを計測するなどアピールした。守備では三塁と一塁でノックを受けた。

今後は７月上旬にソフトバンクの本拠地の福岡を訪れ、城島健司ＣＢＯらと面談を行う予定。その後、同１１、１２日（日本時間１２、１３日）にフィラデルフィアで行われるＭＬＢのドラフトでの結果を見守る。ＭＬＢ公式サイトでは７〜１２巡目での指名と予想されている。上位指名ならＭＬＢに入団、下位指名ならソフトバンク入りの可能性が高まる。プロ入りを来年以降に先送りにして、米国で大学野球を続ける選択肢もある。

◆佐々木麟太郎（ささき・りんたろう）２００５年４月１８日、岩手・北上市生まれ。２１歳。幼少時から野球を始め、江釣子（えづりこ）中では大谷翔平の父・徹氏が監督を務める金ケ崎シニアに所属し、２年夏に「４番・三塁」で東日本選抜大会優勝。花巻東では１年春から「２番・一塁」でレギュラー。高校通算１４０本塁打。２４年秋、スタンフォード大に進学。１８４センチ、１２０キロ。右投左打。家族は両親と妹。