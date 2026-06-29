「あなたのため」が一番怖い…善意のハラスメントを続ける空気の読めない母を変えた、娘のひと言
「これは親切」
そんな言葉の裏で、相手がどれだけ傷ついているかに気づけない人がいる。物語の中心にいるのは、自分の行動を「正義」だと心の底から信じて疑わない女性サエコ。
空気を読んでほしいと思っても、本人にはその"空気"が見えていないのです。
序盤は「いるいる、こういう人」と共感しながら読めるのですが、物語が進むにつれ、不審者認定されるレベルにまでエスカレートしていくサエコ。
そしてその時家族はー…？
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>>「私の正義は無自覚ハラスメント」第1話はこちら
まさか不審者って…
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本作のテーマは悪意がないからこそ止められない「善意のハラスメント」という、もっと厄介でもっと身近な問題です。この「無自覚」が最大の加害装置であることを、気づかせてくれます。
そして物語が深くなるのはここから。「おかしい」と気づいていたのは、実はずっと一緒にいた家族だったのです。最終的に本人の目を覚まさせたのは、娘のひと言。身内だからこそ言えること、身内だからこそ言えなかったこと。その両方が交差する瞬間に、この作品最大の見どころです。
「うちの義母がまさにこれ」「職場にいる」──コメント欄には、読者一人ひとりの"あの人"が重なる報告が殺到している。連載中の今だからこそ、リアルタイムでコメント欄に参加できる読みどきです！
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(NAPBIZブログスタッフ)