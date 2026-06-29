日本相撲協会は29日、大相撲名古屋場所（7月12日初日、IGアリーナ）の番付を発表し、先場所を12勝3敗で制した若隆景（31＝荒汐部屋）が関脇に復帰した。

名古屋市中川区の荒汐部屋宿舎で会見した若隆景は大関昇進への足場固めを狙う場所に向けて「ずっと目標にしてきた。そう何度もチャンスは回ってこない。しっかりものにしたい」と決意を示した。夏場所後は地元の福島市での合宿、優勝パレード、パリ公演、長野・下諏訪合宿など多忙な日々を過ごした。「みなさんから“大関に”という声をいただいたので、それに応えられるように稽古に精進していきたい」。

猛暑で調整の難しい名古屋場所だが、入門以来負け越しは1度。一昨年は平幕で11勝、同じく大関の足場固めだった昨年は関脇で10勝を挙げている。「暑い稽古場も苦手ではない。気持ちが大事になる」と夏の陣を見据えた。

30日からは場所に向けて本格始動するが、宿舎の土俵が週末の豪雨などで2、3日は使用出来ない状況という。若隆景は会見を終えると稽古まわしを締めて稽古場に下りて四股を踏んだ。本来なら番付発表日は完全オフとなるが、気温が30度を超えるなかでひたむきに汗を流す31歳の背中には大関獲りへの揺るぎない決意がにじんでいるようだった。