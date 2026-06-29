高市首相は２９日、人工知能（ＡＩ）関連の規制改革を加速するため、省庁横断の「ＡＩ・デジタル改革推進会議」を設置すると表明した。

首相官邸で開いた規制改革推進会議で、「ＡＩを前提とした規制や運用ルールの抜本的見直しを行い、社会全体の変革を推進する」と述べた。

新たな会議は、デジタル行財政改革会議を改組する。内閣官房に新設する「ＡＩデジタル開発推進チーム」が政府内の総合調整を担う見通しだ。首相はＡＩの技術革新に合わせ、実証実験や制度改正の迅速化が必要だと指摘し、「ＡＩ時代に対応する規制改革を推進する」と意欲を示した。

この日示された答申案には、公道を使った歩行型ロボットの実証実験を後押しするため、道路使用許可の基準や道路運送車両法上の取り扱いを明確化することが盛り込まれた。次世代ＡＩデータセンターの国内整備促進に向け、建築基準法令などの緩和も提案した。首相は会議で、これらの早期実現を指示した。

答申案には、法人登記で公開される代表者の自宅住所を市町村までにとどめる制度の拡充も明記された。プライバシーに配慮し、法人設立を促す狙いがある。