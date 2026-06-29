タレントの明石家さんま（70）が、28日放送の日本テレビ系「おしゃれクリップ」（日曜午後10時）にVTR出演。追い込まれたら面白いと思った女優を明かした。

この日のゲストは、今年の「24時間テレビ（8月29日、30日）のチャリティーランナーとしてマラソンに挑戦する女優の星野真里（44）。星野とは2004年に「踊る！さんま御殿!!」で初共演、星野をよく知る人物としてVTR出演をした。

さんまは星野について「追い込まれたらこの人は面白いなと思ったんで。ハートをキャッチされたというか。トークの手土産ぐらいこういう番組来たらもってこい」と、星野について明かした。

そして「シャレでツッコんだら、『私は…何も…』とか言って、涙を流しながらも、こっちをグッとにらむ女優の目っていうんですかね。私は前の奥さんによくあの目をされましたけど」と、大竹しのぶについて触れると笑いが起きた。

さらに「昔、ネズミを追い込んだことがあるんですけど。ちいちゃなネズミをジャンプして私の顔に向かってきて。あの怖さが星野真里です」と話し、笑いが起きた。