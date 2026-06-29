ファミマでパピコを2個買うと「パピコセーター」がもらえる今回は″45周年ファミマボーダー柄″で登場《6月30日10時開始》

ファミリーマートは、2026年6月30日10時から、対象の「パピコ」を2個購入すると「パピコセーター」がもらえるキャンペーンを実施します。

新作も対象！数量限定の人気企画

SNSを中心に話題となった人気企画の第3弾が実施されます。

ファミリーマートで「パピコ」を2個購入するごとに、「パピコセーター」が1つもらえます。今回は、現在販売中の『ラインソックス45周年ファミマボーダー柄』と同じデザインで登場です。

対象商品は以下の4種類。価格は各205円です。

・パピコ チョココーヒー

生チョコとミルクコーヒーを絶妙にブレンドした定番フレーバー。生チョコレートとコーヒー由来の素材を活かしたおいしさと、とろけるようななめらかさを楽しめます。

・パピコ ホワイトサワー

乳酸菌から丁寧に作られた発酵乳（殺菌済み）を使用。甘酸っぱく爽やかなおいしさで、手軽に気持ちをリフレッシュできます。発酵乳の深い味わいとなめらかな食感が特徴です。

・パピコ マスカット&シャルドネ

6月30日から発売の新作。マスカットとシャルドネを組み合わせることで、芳醇ながらもすっきりとした後味がポイントです。

果汁58%（マスカットオブアレキサンドリア果汁38%・シャルドネ果汁20%）使用。

・パピコ レモン

6月30日から発売の新作。レモン果汁とレモンピールやエキスを使用することで、素材本来の酸味や苦味を楽しめる味わいに注目です。

実施期間は6月30日10時から7月13日までですが、なくなり次第終了となります。

一部店舗では価格が異なったり、取り扱いのない場合があります。

※価格は税込です。

東京バーゲンマニア編集部