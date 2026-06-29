2026年6月27日、お笑いコンビ・令和ロマンのくるまが自身のYouTubeチャンネルを更新。山下美月をゲストに迎えたトーク動画を投稿した。

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山下は令和ロマンの大ファンのようで、Kアリーナで開催された単独ライブ『RE:IWAROMAN』も鑑賞したようだ。当日来場した山下は、ファン層の幅広さに感動し、ネタについても「面白い」「感動しました」と絶賛。感想に対しくるまは「ありがとうございます」「恥ずかしい」と少し照れた様子を見せた。そしてくるまは、自身より年上のお客さんが多かったことに驚いたと振り返り、「予想外」とライブについて振り返った。

そして山下はお笑い好きだと明かし、YouTubeでネタを視聴することも多いようで、「そこですごいハマって」と、お笑いが好きになったきっかけについて語った。山下は最近も、ラランドや春とヒコーキのお笑いライブにも足を運んでいるようだ。また、くるまのファンになったきっかけについては、取材時にくるまが単独ライブのステッカーをスタッフに配っている姿を見たことのようで、丁寧な姿勢が「本当すごい」「2回も王者になられてて」と、感じたようだ。また、山下はそのステッカーを携帯のカバーに挟んで、日々の活動を「頑張っていました」と明かした。くるまは「後輩だったら死ぬほど可愛がってた」「非常にありがたい」と感謝を伝えた。

その後も山下は、自身の人生観や、くるまの映画作品について語り、動画は終了した。今回の動画に視聴者からは「羨ましすぎる」「素敵過ぎるやん」「可愛さえぐい」といった声が集まった。

（文＝向原康太）