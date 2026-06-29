たむたむが語る、LUNA SEAとの出会いとRYUICHIのストイックさ　Mrs. GREEN APPLEモノマネの舞台裏も

LUNA SEAのRYUICHI（河村隆一）のモノマネで数多くのテレビ番組に出演しているたむたむ。LUNA SEAをこよなく愛する彼に音楽との出会いやRYUICHIとのエピソード、また“非公認”の判定で話題のMrs. GREEN APPLEのモネマネについて聞いた。

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■「撃ち抜かれた」河村隆一との衝撃的な出会い

たむたむといえば、RYUICHIの歌モノマネで存在を知った人も多いだろう。彼の音楽との出会いは、父の影響だった。「父は敏いとうとハッピー&ブルーというムード歌謡グループに所属していました。僕が生まれた時すでに父は歌手として活動していたので、生まれた時には音楽と出会っていましたね。生まれた頃から父のライブを見ていたので、音楽を好きになることは自然なことでした」と話す。

そんな環境で育ったたむたむに大きな出会いが訪れる。「12歳の時に『ミュージックステーション』（テレビ朝日系）に河村隆一さんが出演していて、こんなにかっこいい人が世の中にいるんだと撃ち抜かれました。後にRYUICHIさんがLUNA SEAというバンドにいることを知り、そこからLUNA SEAにどっぷりハマりました」「僕が知ってから初めてのシングルは『STORM』だったのですが、聴いてみて、バンドメンバー全員かっこいいなと思いました。いつのLUNA SEAも最高だなと思います」

そんなLUNA SEAの大ファンであるたむたむも、直接RYUICHIとの交流を持つことになる。ステージの外でのRYUICHIも“RYUICHIらしい”エピソードに事欠かない。

「一緒のジムでトレーニングさせていただいているのですが、RYUICHIさんはいつもストイックです。ある日並んでレッグプレスをしていたとき、僕の左足が弱いなと感じてRYUICHIさんに『左脚がちょっと弱いかもしれないです』と言ったら『違うよ。左脚が弱いんじゃなくて、右足が強いんだ』と言ってくださって、とことんポジティブな方だなと日々痛感しております」

そんなたむたむはマクドナルドのCMでLUNA SEA公認のコピーバンド「LUNA CHEE（ルナチー）」の歌唱を担当、「ROSIER」の替え歌を歌った。このレコーディングにはRYUICHI本人も立ち会ったことが明かされている。たむたむは「『ROSIER』って音域が低くて高い、トップレベルで難易度の高い曲なんです。〈咲いていたのは my rosy heart〉の〈my rosy heart〉の音が高くて声が出ないかもしれないと思って、RYUICHIさんに別録りにすることを提案したんです。そうしたらRYUICHIさんは『どうだろう。そのままツルッと歌った方がライブ感も出るし、熱がお客さんにも伝わるんじゃないかな』と言ってくださって、それを聞いて僕もなんだか燃えてきちゃって、RYUICHIさんの言葉を借りると“ツルっと”歌ってみたらすごく良いものが録音できました」と振り返る。

■Mrs. GREEN APPLEメンバー全員からの“非公認”を振り返って

そんなたむたむだが、最近はMrs. GREEN APPLE 大森元貴のモノマネも話題だ。そもそもMrs. GREEN APPLEのモノマネをするきっかけはファンからの声だったという。

「YouTubeのコメント欄に大森さんに似ているというコメントが寄せられていて、調べてみたら確かに少し重なる部分はあるかもしれないと思って、もっと調べてみたらどんどんハマっていっちゃいました」

「ファンクラブも入っていて、ライブも行ければ良いんですけど、なかなか当たらなくて……」

「Mrs. GREEN APPLEの曲はどれも言うまでもなく難しい」と語るたむたむ。彼の思い出に残っている曲は「ライラック」とのこと。それは、大森本人の前で“公認”をもらうためにモノマネを披露した際の交流から生まれたものだ。たむたむは「歌う前に大森さんが“非公認”の札を上げてくださって。歌を聴いたら公認してくださるかもしれないと『ライラック』を歌ったらメンバー全員が“非公認”の札を上げてくださったんです（笑）。でも、収録が終わって裏で『いつもモノマネさせていただいております』と挨拶させていただいたら大森さんが『とんでもないです。ありがとうございます』と言ってくださったので、これは“公認”だなと（笑）」と笑う。

たむたむは現在、LUNA SEAのコピーバンド・LUNA RIVER（ルナリバー）のボーカルとしても活躍中。「大好きな音楽を奏でられるっていうのは本当に幸せなことだなと思っていて、LUNA RIVERをどんどんみんなに知ってもらうために、（ライブの）会場を大きくしていって、たくさんの人に聴いてもらえるようになりたいと思います」と活動への意気込みも語った。

（文＝佐々木翠）