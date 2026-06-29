ジメジメ、ムシムシとした日が続くこの季節。

そんな憂鬱もぱっと涼やかな気分にしてくれる、この時期ならではの植物と言えば…アジサイ！ですよね。

【写真を見る】「ミセス〇〇〇」名前に込められた意味は？ジメジメ気分をぱっと涼やかに！山形市“あじさい参道”まもなく見頃 カメラマンたちがベストショット狙う！

山形市のアジサイの名所、出塩文殊堂のアジサイの見どころを取材してきました。

山形市村木沢にある出塩文殊堂に続くおよそ５１５メートルの参道、「あじさい参道」と呼ばれています。

訪れた人「爽やかですよね。心落ち着くというか」

アジサイが根を張り、地面を固めることで参道の階段を雨などから守ろうと、４０年ほど前に植えられた出塩文殊堂のあじさい。

文殊堂を管理する良向寺の当時の住職が、７年もの年月をかけて植え、今も地元のボランティアがこの景色を守り続けています。

■この長い参道を登っていくと…

大塚美咲アナウンサー「参道の中間あたりまできたこちらでは、アジサイが道を狭めるようにして咲き誇っているんです。こちらは、多くのカメラマンがベストショットを狙ってシャッターを切る場所でもあるんだそうですよ」

参道を彩るアジサイを写真に収めようと、多くのカメラマンの姿もありました。

訪れた人「もうちょっと歩いて、ベストショットを狙いたいと思います」

宮城県から「参道だし、緑の中で青々と茂っていて、すごくきれいです。嬉しいです。気持ちいいね～」

家族連れは

「いろんな色があってきれいでした」

「いいにおいがしてきれいだった」

Ｑ：どんなアジサイが好き？

「ピンク！」

■階段を登りきり文殊堂に到着！ここで問題です！

きのうは、参拝に来たたくさんの人たちでにぎわっていました。

さて！階段を登りきり、文殊堂にたどり着いたところで…

問題です！

大塚美咲アナウンサー「文殊堂の脇に咲く、この淡いピンク色のアジサイ、こちらの名前は何でしょうか。ヒントは、ミセス○○。女性の名前が入ります」

■正解は・・・？

正解は…「ミセスクミコ」でした！

この品種を開発した人が、自身の妻の名前をアジサイにつけたんだそうです。

また住職によりますと、まだ４分咲きながら、色づき始めたばかりの淡い色のアジサイが楽しめるのも、今の時期ならではの良さなんだそうです。

出塩文殊堂のアジサイは今週末には見ごろを迎えそうだということです。

この時期だけの涼やかな景色を楽しんでみてはいかがでしょうか。