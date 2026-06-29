milet、デビュー前に制作した未発表曲「海原」がついに音源化！バンドセッションの様子なども楽しめるMVのプレミア公開も決定

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miletがデビュー前に制作していた未発表曲「海原」のMusic Video -Live Recording ver.-を6月30日20時よりYouTubeにてプレミア公開する。

■「海原」の音源は4thオリジナルアルバム『Made of Glass』に収録

本楽曲は、miletがメジャーデビュー前に制作し、これまでライブでのみ披露されてきた楽曲。ファンの間では「いつか音源化してほしい」と待ち望まれた一曲で、このたびついに音源化。8月19日リリースの4thオリジナルアルバム『Made of Glass』に収録される。

また、アルバムの初回生産限定盤には、2025年10月開催のファンクラブライブ『milet×miles Room #301 vol.2』と『milet Asia Tour 2024 in Taipei』で披露した「海原」のライブ映像も収録される。

6月30日にプレミア公開される「海原」Music Video -Live Recording ver.-には、ライブさながらmiletがギター＆ボーカルとしてバンドセッションを繰り広げるシーンを中心に、オフショットやバンドメンバーとの談笑する様子など、制作の裏側も収められている。

■リリース情報

2026.06.17 ON SALE

Blu-ray＆DVD『milet Live at Nippon Budokan “Ray of Water”』

2026.07.12 ON SALE

DIGITAL SINGLE「Sunny」

2026.08.19 ON SALE

ALBUM『Made of Glass』

■関連リンク

milet OFFICIAL SITEmilet Official SNS

https://www.milet.jp/