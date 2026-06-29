M!LK塩粼太智「しおざきわんだーらんど」配信リリース決定！ジャケット写真は漫画家・永井ゆうじが書き下ろし

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

M!LKの塩崎太智（「崎」は、たつさきが正式表記）が、「しおざきわんだーらんど」を7月6日に配信リリースすることが決定した。

■どこを切り取っても“塩崎太智”要素が満載の楽曲

M!LKは、5ヵ月連続リリース企画「モー烈モー進！リリースプロジェクト2026」を遂行中。4月の「アイドルパワー」リリースを皮切りに、曽野舜太・山中柔太朗によるユニット曲「真・運命」を第2弾楽曲としてリリース。そして今回、第3弾シングルとして「しおざきわんだーらんど」がリリースされる。

「しおざきわんだーらんど」は、この世界のワンダフルな真理について明るく楽しくハッピーに歌う一曲。キャッチーなフレーズ、次々と表情を変えるメロディ、どこを切り取っても“塩崎太智”要素が満載の楽曲となっている。また、6月29日よりプレアドプレセーブキャンペーンも実施される。

今作のジャケット写真は、月刊漫画雑誌『月刊コロコロコミック』にて連載をもつ人気漫画家・永井ゆうじ先生による書き下ろしデザイン。水兵風の衣装をまとった塩崎太智をモチーフにしたイラストが、ペンギンと一緒に薬玉を割る姿が描かれている。その周りにはピザやアイスクリーム、すいかのビーチボールなどが飛び散っており、楽曲のハッピーな印象にぴったりの仕上がりだ。

この発表に先駆け、SNS上では、ユニット発表時から大好評だったティザー映像を公開。メンバー考案の公式キャラクターが登場し、今回のメンバーが発表され、大きな話題を呼んでいる。

一方、M!LKは先日開催された『MUSIC AWARDS JAPAN 2026』にて、「最優秀ボーイズアイドルカルチャーアーティスト賞」を含む5部門を受賞するなど、勢いが止まらない。9月16日には自身初となる1stミニアルバムのリリースも控えており、今後の展開からも引き続き目が離せない。

メイン写真：「しおざきわんだーらんど」ジャケット写真

■永井ゆうじ コメント

塩崎さんの明るく元気な雰囲気をイメージして描きました！ 描くのめっちゃ緊張しました！

■リリース情報

2026.07.06 ON SALE

塩崎太智（M!LK）

DIGITAL SINGLE「しおざきわんだーらんど」

2026.09.16 ON SALE

M!LK

MINI ALBUM『タイトル未定』

■関連リンク

M!LK OFFICIAL SITE

https://sd-milk.com/