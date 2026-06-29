M!LK塩粼太智「しおざきわんだーらんど」配信リリース決定！ジャケット写真は漫画家・永井ゆうじが書き下ろし
M!LKの塩崎太智（「崎」は、たつさきが正式表記）が、「しおざきわんだーらんど」を7月6日に配信リリースすることが決定した。
■どこを切り取っても“塩崎太智”要素が満載の楽曲
M!LKは、5ヵ月連続リリース企画「モー烈モー進！リリースプロジェクト2026」を遂行中。4月の「アイドルパワー」リリースを皮切りに、曽野舜太・山中柔太朗によるユニット曲「真・運命」を第2弾楽曲としてリリース。そして今回、第3弾シングルとして「しおざきわんだーらんど」がリリースされる。
「しおざきわんだーらんど」は、この世界のワンダフルな真理について明るく楽しくハッピーに歌う一曲。キャッチーなフレーズ、次々と表情を変えるメロディ、どこを切り取っても“塩崎太智”要素が満載の楽曲となっている。また、6月29日よりプレアドプレセーブキャンペーンも実施される。
今作のジャケット写真は、月刊漫画雑誌『月刊コロコロコミック』にて連載をもつ人気漫画家・永井ゆうじ先生による書き下ろしデザイン。水兵風の衣装をまとった塩崎太智をモチーフにしたイラストが、ペンギンと一緒に薬玉を割る姿が描かれている。その周りにはピザやアイスクリーム、すいかのビーチボールなどが飛び散っており、楽曲のハッピーな印象にぴったりの仕上がりだ。
この発表に先駆け、SNS上では、ユニット発表時から大好評だったティザー映像を公開。メンバー考案の公式キャラクターが登場し、今回のメンバーが発表され、大きな話題を呼んでいる。
一方、M!LKは先日開催された『MUSIC AWARDS JAPAN 2026』にて、「最優秀ボーイズアイドルカルチャーアーティスト賞」を含む5部門を受賞するなど、勢いが止まらない。9月16日には自身初となる1stミニアルバムのリリースも控えており、今後の展開からも引き続き目が離せない。
メイン写真：「しおざきわんだーらんど」ジャケット写真
■永井ゆうじ コメント
塩崎さんの明るく元気な雰囲気をイメージして描きました！ 描くのめっちゃ緊張しました！
■リリース情報
2026.07.06 ON SALE
塩崎太智（M!LK）
DIGITAL SINGLE「しおざきわんだーらんど」
2026.09.16 ON SALE
M!LK
MINI ALBUM『タイトル未定』
■関連リンク
M!LK OFFICIAL SITE
https://sd-milk.com/