本木雅弘の長男・UTA、演技初挑戦『ガス人間』で初の舞台あいさつ「息できないくらい緊張してた」
俳優・本木雅弘＆エッセイスト・内田也哉子夫妻の長男で、モデル・俳優のUTAが29日、都内で行われたNetflixシリーズ『ガス人間』（7月2日世界独占配信）の配信記念イベントに小栗旬、蒼井優、広瀬すず、林遣都、竹野内豊ら豪華キャストと共に登場した。
【写真】かっこいい！スーツ姿に髭＆ピアスでダンディーな小栗旬
本作は、東宝の特撮映画『ガス人間第一号』（1960年）を原作に、Netflixと東宝が初タッグを組んでリブートする全8話のオリジナルドラマシリーズ。国を揺るがす連続殺人事件を軸に、それぞれの思惑が交錯する予測不能のクライム・スリラーだ。
物語は、劇場型の連続予告殺人を仕掛ける“ガス人間”を追う捜査一課刑事・岡本賢治（小栗）と報道記者・甲野京子（蒼井）を中心に展開。都市伝説系動画チャンネルを運営する兄妹役で広瀬と林、元ヤクザの上場企業社長・森靖利役で竹野内、そしてガス人間役をUTAが演じる。
今作が俳優デビューとなったUTAは最初のあいさつで「今回初めてで慣れない部分もまだまだあるんですけど、『ガス人間』は最高な作品に出来上がっていると思います。こういう舞台あいさつも初めてなので、ゆっくり慣れていければと思っています」と照れ笑いを浮かべた。
2年前、8ヶ月にわたった撮影を振り返ると「人生の中でやったことがなかったものを初めていろいろやらせていただきました。監督と得体の知れない“ガス人間”をどう作り上げていくのか、衣装からメイクのつけ方、歩き方、しゃべり方、目線を全て細かく一つずつつくりあげていきました。毎日が勉強会で、（共演者の）皆さんの立ち振る舞い方もすごく勉強になって。本当に幸せなチームでできました」と語った。
イベントでは、ガス人間に扮したUTAの登場から始まったが、「スタンバイしているときから息ができないくらい緊張してて、出たら倒れるんじゃないかなと思いました（笑）」とド緊張していたことを明かしていた。
イベントにはエグゼクティブプロデューサー／脚本のヨン・サンホ氏、片山慎三監督も登場した。
【写真】かっこいい！スーツ姿に髭＆ピアスでダンディーな小栗旬
本作は、東宝の特撮映画『ガス人間第一号』（1960年）を原作に、Netflixと東宝が初タッグを組んでリブートする全8話のオリジナルドラマシリーズ。国を揺るがす連続殺人事件を軸に、それぞれの思惑が交錯する予測不能のクライム・スリラーだ。
今作が俳優デビューとなったUTAは最初のあいさつで「今回初めてで慣れない部分もまだまだあるんですけど、『ガス人間』は最高な作品に出来上がっていると思います。こういう舞台あいさつも初めてなので、ゆっくり慣れていければと思っています」と照れ笑いを浮かべた。
2年前、8ヶ月にわたった撮影を振り返ると「人生の中でやったことがなかったものを初めていろいろやらせていただきました。監督と得体の知れない“ガス人間”をどう作り上げていくのか、衣装からメイクのつけ方、歩き方、しゃべり方、目線を全て細かく一つずつつくりあげていきました。毎日が勉強会で、（共演者の）皆さんの立ち振る舞い方もすごく勉強になって。本当に幸せなチームでできました」と語った。
イベントでは、ガス人間に扮したUTAの登場から始まったが、「スタンバイしているときから息ができないくらい緊張してて、出たら倒れるんじゃないかなと思いました（笑）」とド緊張していたことを明かしていた。
イベントにはエグゼクティブプロデューサー／脚本のヨン・サンホ氏、片山慎三監督も登場した。